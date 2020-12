La Fondation Orange Mali a procédé ce 8 décembre 2020 à une remise de dons de kits de protection contre la Covid 19 au ministère de la santé et du développement social. La cérémonie s’est tenue à l’Usine Nationale des produits pharmaceutiques du Mali dans la zone industrielle.

-Maliweb.net- Notre pays enregistre une seconde vague de la maladie à coronavirus, plus virulente et alarmante si l’on s’en réfère aux informations quotidiennes délivrées par le département de la santé sur l’état épidémiologique. A la date d’aujourd’hui le pays annonce 5290 cas et plus de 165 décès, une flambée de la maladie qui déclare une urgence de santé publique. D’où la nécessité de doubler les efforts pour faire barrière à la pandémie, un défi que la fondation Orange Mali compte relever avec les autorités maliennes. Comme signifié par l’administratrice générale de la Fondation Orange Mali Mme Coulibaly Hawa Diallo : ‘la fondation ne peut rester en marge des problèmes que connait le Mali, c’est notre devoir ’, une volonté inscrite dans la RSE de l’entreprise Orange qu’elle a affiché dès l’annonce des premiers cas dans le pays en mars 2020. En effet, Orange avait mis à la disposition de l’Etat son soutien en moyens humains, techniques, logistiques et financiers d’une valeur de plus d’un milliard de FCA.

Et aujourd’hui encore elle vient renforcer le ministère de la santé avec des dons de kits de protection contre la Covid19. Il s’agit d’un don de matériel et d’équipements à hauteur de près de 80 000 000 FCFA : 60 000 gants norme CE ; 30 144 gels normes CE ; 27 200 masques FFP1 ; 28 540 masques FFP2 ; 930 blouses de protection médicales ; 713 combinaisons de protection ; 1000 lunettes de protections et 250 thermomètres pistolets.

Le secrétaire général du ministère de la santé et du développement social, le Dr Mama Koumaré en réceptionnant les dons, a remercié la fondation pour son geste humanitaire et de solidarité qui vient à point pour soutenir leur mission. Par ailleurs il assure que bonne distribution sera faite des dons reçus destinés à soulager, protéger et repousser la maladie sous nos cieux.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

