Massantola : 1300 patients consultés et soignés gratuitement

Plus d’une centaine de médecins spécialistes ont été mobilisés au village de Massantola pour des consultations et remises gratuites de médicaments à la population.

L’Association des ressortissants et sympathisants de la Commune de Massantola (Arescom), en partenariat avec la mairie et les services techniques de ladite Commune, a organisé une journée de consultations et de remises gratuites de médicaments à 1300 patients. C’était le samedi 4 mars dernier à Massantola. La cérémonie a enregistré la présence du représentant du préfet de Kolokani, le médecin chef, le maire de Massantola et plusieurs chefs de village.

En prélude à l’événement, à l’initiative de la jeunesse et des enseignants une activité d’assainissement du village notamment les bâtiments administratifs qui devaient servir des lieux d’hébergements a été organisée.

Au plan médical, plus de 80 cas de lipomes ont été examinés, 100 cas d’intervention en hydrocèle ont été faites, 97 cas de chirurgie (hernie) ont été réalisés. Des consultations et des remises de médicaments ont eu lieu dans plusieurs domaines de la santé comme en ophtalmologie, urologie, cardiologie, pédiatrie. Au total 1300 cas dont 400 hommes et 500 femmes, 400 enfants ont été consultés et des médicaments leur ont été remis gratuitement.

Selon le maire de la Commune, Dramé Traoré, “c’est une première du genre. La Commune est très fière. C’est un ouf de soulagement, un élan de solidarité à l’endroit des couches les plus démunies. Cette consultation gratuite m’a donné l’idée d’inscrire au niveau de mes différentes lignes de crédit un montant avec lequel nous allons soigner gratuitement la population. Nous voulons que cette action soit pérennisée”.

Maïmouna Kouyaté et Amady Sidibé tous deux bénéficiaires se réjouissent. “C’est un bon geste de solidarité. Il nous va droit au cœur. Nous remercions les initiateurs. Les médecins aiment leur patrie sinon ils n’allaient pas venir nous soigner gratuitement jusqu’à domicile. Que leur bénisse”, ont-ils clamé.

Pour Dr. Djiré du CHU Gabriel Touré, “le but est de magnifier le résultat du concours du Cames obtenu par notre camarade à travers ces consultations et remises gratuites de médicaments à la population de Massantola. Nous avons décidé de venir présenter un vibrant hommage à son village natal en vue de magnifier notre affection au collègue et sa population en la consultant et en lui remettant des médicaments gratuitement. Nous avons mobilisé plus d’une centaine de médecins soit 70 professeurs, toutes spécialités confondues. Notre objectif est d’aider les plus hautes autorités dans la politique de refondation en premier lieu. En secundo lieu, faire sortir les médecins pour les milieux ruraux en vue d’une nouvelle découverte”.

A noter que les chasseurs traditionnels ont assuré la sécurité tout au long de l’événement.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

De retour de Massantola

Commentaires via Facebook :