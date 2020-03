Comme ce fut le cas avec la maladie à virus Ebola, les mesures prises par le gouvernement de Dr Boubou Cissé sous la direction du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, tiennent en compte des sensibilités et spécificités de notre pays.

Dans la conduite des opérations, le chef du gouvernement garde son sang froid et reste imperturbable en dépit de la gravité de la situation. On peut en déduire que la concertation prônée par les plus hautes autorités avec les confessions religieuses est la meilleure approche en la matière. Déjà, la Conférence épiscopale du Mali a, aucune contrainte, un certain nombre de mesures. Il s’agit notamment de la suspension depuis le 21 mars dernier des messes et autres événements regroupant les fidèles. Par la même occasion, les évêques du Mali invitent tous les fidèles à respecter les consignes données par le gouvernement.

La tactique et la pédagogie adoptées par le Premier ministre Dr Boubou Cissé et son équipe épargnent au Mali des tensions inutiles comme ce fut le cas au Niger où Mirriyah, des musulmans ont incendié des commissariats de police, des écoles, des mairies et des préfectures en représailles à l’arrestation d’un dignitaire religieux qui refusait de respecter les décisions de fermeture des lieux de culte. Au Sénégal, le président Maky Sall, a dépêché vendredi dernier, le secrétaire général de la Présidence à Touba pour sensibiliser un influent dignitaire religieux.

Comme quoi, il faut continuer à sensibiliser afin que d’emporter la conviction des leaders religieux qui, à leurs tours, deviendront des relais pour atteindre facilement les citoyens. En avançant avec tactique et pédagogie, l’équipe gouvernementale va obtenir l’adhésion des populations aux mesures envisagées pour mieux prévenir le coronavirus. C’est ça l’essentiel. Une gouvernance doit toujours tenir en compte des sensibilités et spécificités du pays.

Abdoulaye Doumbia

