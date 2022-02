Le Palais de Koulouba a abrité le vendredi dernier la cérémonie de remise des matériels médicaux et bureautiques à plusieurs structures sanitaires de notre pays.

La cérémonie était présidée par le Président de la transition, chef de l’Etat, Assimi Goita lui même. Il avait à ses côtés le Premier ministre, Dr choguel Maiga, le président du CNT, Colonel Malick Diaw et les membres du gouvernement.

Cet important don d’équipements médicaux pour les structures sanitaires civiles et militaires va sans doute renforcer le niveau du plateau technique des structures de santé civiles et militaires sur toute l’étendue du territoire national.

Ce don vient en droit ligne de l’objectif visé par le Président de la Transition, son Excellence Assimi Goita qui a décidé de dédier les 1/3 de son fond de souveraineté aux œuvres sociales.

Le matériel est constitué de matériels d’échographie, d’incinérateurs, de tables de consultations gynécologiques, de fauteuils dentaires, entre autres. Il s’inscrit dans le cadre des œuvres sociales du Président de la Transition.

Ces équipements contribueront, selon le colonel Assa Badiallo Touré, conseillère spéciale du Président de la Transition, en charge des questions sanitaires et sociales, à offrir un meilleur cadre de travail aux personnels soignants, une meilleure prise en charge des malades, afin de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité en général, infantile et maternelle en particulier.

En ce qui concerne le dispatching de cet important lot de matériels médicaux composés aussi d’outils informatiques, le colonel Assa Badiallo Touré a expliqué que « des séances de travail seront faites avec les services techniques pour le choix des structures ». « Les équipements, rassure-t-elle, seront acheminés par l’équipe des œuvres sociales du président de la Transition ».

Très ravie, le ministre de la santé et du développement social Mme Djéminatou Sangaré a pris la parole, au nom des structures bénéficiaires. Elle a invité les services de santé bénéficiaires à faire de cet important lot d’équipements « un usage rationnel et de veiller surtout à leur entretien préventif ainsi qu’à leur maintenance pour assurer une disponibilité permanente>>. Selon le ministre de la Santé et du Développement social, cette remise de matériels médicaux fait suite à d’autres actions de renforcement du plateau technique par le Chef de l’Etat, notamment, la dotation en ambulance des services de santé, la dotation de générateurs de dialyse et un forage pour le centre hospitalier universitaire du point G, la fourniture d’eau à travers un forage pour le CSCOM de Tigui, qui utilisait un puits auparavant.

Il faut rappeler que Mme le ministre de la Santé accompagné des membres du CNT et de la conseillère spéciale du Président de la Transition s’est rendue à l’intérieur du pays, auprès de plusieurs structures pour s’enquérir de conditions de travail de ces structures sanitaires et surtout le personnel. C’est suite à ces visites que la délégation avait noté certaines insuffisances qui seront désormais remédiées grâce ce matériel sanitaire

Seydou Diamoutené

