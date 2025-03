« Les Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) qui ont une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) sont des médicaments traditionnels à posologie quantifiée, à limites de toxicités déterminées et à efficacité confirmée». Cette déclaration a été faite par le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, le mardi 18 mars 2025, lors de la 7è session du Comité national de labellisation des produits locaux en indications géographiques et en marques collectives.

La salle de conférence du ministère de l’Industrie et du Commerce a abrité mardi 18 mars 2025, la 7è session du Comité national de labellisation des produits locaux en indications géographiques et en marques collectives. C’était sous la présidence du Secrétaire général du ministère de tutelle, Adama Yoro Sidibé, en présence de plusieurs autres personnalités dont la Directrice générale du Centre Malien de la Propriété Industrielle, Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré.

La session visait à examiner et à valider les règlements d’usage et logo types des marques collectives de l’Interprofessionnel de la Filière riz du Mali (FRIZ-MALI), de l’Association régionale des transformateurs de riz du District de Bamako et la certification des produits issus de la médecine et la pharmacopée traditionnelle qui sont les domaines-clés de l’économie du pays.

Adama Yoro Sidibé a souligné que l’élaboration et la validation des règlements d’usage et des logotypes des labels respectifs des marques collectives du “riz Gambiaka” et “Balo Dafalen” contribueront à renforcer l’identité, la compétitivité de la filière riz et à garantir la reconnaissance nationale et internationale de nos producteurs.

Rokia Coulibaly

