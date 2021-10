REDISSE III & PUI Covid-19 : Formation des comités de gestion des plaintes

La coordination du projet régional de Renforcement des systèmes de surveillances des maladies en Afrique de l’Ouest (REDISSE III) et du Projet d’intervention d’urgence (PUI) Covid-19 du district de Bamako a organisé, ce mardi 5 octobre, une formation des comités de gestion des plaintes.

« La formation des comités de gestion des plaintes est un processus continuel », a indiqué Dr Seydou Goïta, Coordinateur intérimaire du Projet REDISSE III et PIU COVID-19. La formation de deux jours à Maeva Palace concerne les membres des comités de gestion des plaintes du district de Bamako. Au Mali, les accords de financement du projet REDISSE III et du projet PIU COVID-19 ont été respectivement signés le 13 Juillet 2018 et le 14 Avril 2020 entre l’Etat du Mali et la Banque mondiale.

Les projets REDISSE III et PIU COVID-19 sont mis en œuvre dans tout le Mali. Les comités de gestion des plaintes visent donc à réduire les impacts sociaux et environnementaux négatifs de ces projets sur la population. « Il s’agit pour les membres des comités de faire la médiation en cas de plainte par un bénéficiaire », a expliqué Mme Cissé Aïssata Traoré, spécialiste en sauvegarde sociale du projet REDISSE III.

Des comités de gestion des plaintes existent au niveau des communes et des cercles. Au niveau des régions, il existe des cellules d’arbitrage de gestion des plaintes. Lorsqu’une plainte n’a pu être gérée au niveau inférieur, elle remonte à la cellule nationale d’arbitrage », a conclu, le spécialiste en sauvegarde sociale du projet REDISSE III et PUI Covid-19.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :