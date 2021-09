Santé Foot 2021 : Un cheque d’un Million de FCFA remis aux indigents du CHU Gabriel Touré

Le Stade Omnisport Modibo Keïta a vibré au rythme du match de gala de l’Association Sida Foot pour la commémoration de la 61ème anniversaire de l’indépendance du Mali, le mercredi 22 septembre 2021. Plusieurs activités ont été organisées en prélude à cette fête des anciennes gloires du football africain et des stars de la musique du continent. Un chèque d’un million a été remis aux indigents du Centre hospitalier universitaire Gabriel Toure.

La remise de ce chèque s’est déroulée dans la salle de conférence de ladite structure sanitaire. En remettant le chèque, l’ex- international sénégalais, Diomansi Camara, consultant à Canal+, a, au nom de toutes les anciennes gloires du football présentes à cette activités, réitéré leur entière disponibilité à accompagner le CHU Gabriel Touré. Il a aussi émis l’idée d’un partenariat entre eux et la structure dans le but d’apporter leur pierre pour soulager les patients démunis. Ce geste a été très bien apprécié par le Directeur général de cet hôpital, Dr. Abdoulaye Sanogo, qui a remercié les donateurs pour la portée de l’acte. « C’est une donation pleine de symbolique pour moi, car à sa création dans les années 1953, Gabriel Touré était le premier dispensaire de Bamako et aujourd’hui en 2021, ce CHU continue d’accueillir le plus grand nombre de malades de Bamako, soit 70 % des urgences médico-chirurgicales de la ville de Bamako. C’est un hôpital d’une capacité de 500 lits avec pour particularité d’accueillir la plupart des malades démunis et les indigents. C’est avec des actions comme la vôtre que nous pourrons faire face à des demandes sociales », a soutenu le Directeur Sanogo. Après l’hôpital Gabriel Touré, les anciennes gloires du football africain (Diomansi Camara, Geremi N’Jitap, Didier Sarselle, Siaka Tiené, Didier Zokora, Fodé Mansaré) se sont rendues au Stade Omnisport Modibo Keita pour le match de Gala.

L’ancien capitaine des aigles du Mali, Soumaila Coulibaly, Tenema N’Diaye et autres ont émerveillé le public à l’issue d’un match plaisant. « De par votre présence, vous avez donné un cachet particulier à la fête de l’indépendance du Mali », a reconnu le Président de la fédération malienne de football, Mmoutou Touré dit Bavieux après le match. Même sentiment de satisfaction chez les anciennes gloires. « Ce n’est pas le Mali qui gagne à travers cette activité, mais c’est toute l’Afrique, car il est très rare de voir des anciennes gloires du football d’une telle sommité sur la même pelouse », a souligné Didier Zokora.

Quant au principal organisateur, Bouba Fané, il n’a pas caché sa satisfaction. «Je suis très heureux par rapport à la réussite de cet événement, car les stars ont répondu présent à l’appel tout comme le public et les partenaires. Aujourd’hui nous avons plus besoin d’unité pour participer au développement du pays, pour lutter contre certaines maladies, la Covid-19, le paludisme et d’autres maladies », a fait savoir Bouba Fané. Il a saisi cette occasion pour remercier les partenaires qui n’ont ménagé aucun effort pour que l’évènement soit une réussite. Il s’agit du ministre de la Santé, Dieminatou Sangaré, du président de la Fondation Maliba, Aliou Boubacar Diallo, de l’opératrice économique, Fatoumata M’Barka Mint Hamoudi, de Basssidi Dembélé dit Roi 1212, l’Insp et la Canam etc. Signalons que l’édition 2021 de santé foot, organisée par l’association Sida foot, présidée par Bouba Fané, a été une véritable réussite, car ayant mobilisé des stars du football venant de divers horizons et plusieurs activités se sont déroulées, dont un spectacle au Cinéma Babemba avec la présence du ministre de la Santé, Mme Dieminatou Sangaré.

MSD

