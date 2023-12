Santé maternelle et néonatale : La mise en place d’une plateforme numérique intégrée /télémédecine au centre des réflexions

Mme Youma Sall, Conseillère technique au ministère de la santé et du développement social a présidé le 26 décembre 2023 à l’hôtel Salam la cérémonie inaugurale des travaux de l’atelier de restitution de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme numérique intégrée / télémédecine pour la santé maternelle et néonatale ‘ Bangué Bamu’ .

Afin d’améliorer et faciliter l’accès des populations aux services de santé et singulièrement, améliorer la santé maternelle et néonatale au Mali, l’ONASR (Office national de la santé sexuelle et reproductive) et l’ AGEFAU ont pensé à la mise place d’une plateforme numérique dont l ‘étude de faisabilité a été restituée ce jour aux acteurs impliqués.

La plate-forme numérique intégrée / télémédecine pour la santé maternelle et néonatale ‘ Bangué Bamu’, vise entre autres à améliorer l’accès des populations, particulièrement les plus vulnérables aux services essentiels de santé de qualité à un coût abordable, réduire la morbidité et mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile.

En effet, comme rappelé au cours de cette rencontre, les indicateurs de santé maternelle et néonatale appellent à l’usage des leviers innovants. Selon l’ EDSL IV, au Mali, le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile est 235 pour 100 000 naissances vivantes en 2013 ; la mortalité néonatale : 33 pour 1000 naissances vivantes en 2018.

Toujours selon les experts de santé notamment ceux de l’ONASR, les causes de ces décès sont évitables grâce au respect de ces consignes : meilleur suivi de la femme enceinte, accouchement assisté, meilleure orientation prise en charge des urgences obstétricales, disponibilité des informations à temps utile, personnel de santé qualifié disponible.

La cérémonie d’ouverture de la rencontre a permis au représentant de l’AGEFAU, Boubacar Sangho de noter l’importance des outils technologiques devenus désormais incontournables dans toute entreprise humaine. Et de poursuivre par rappeler les missions de l’AGEFAU lesquelles s’inscrivent en droite ligne de la Stratégie de réduction de la fracture numérique au Mali. A cet effet, l’agence contribue à la mobilisation des financements pour le développement de l’accès aux services des technologies de l’information et de la communication ; contribue à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale dans le domaine des télécommunications et des TICs prioritairement dans les zones rurales et/ou éloignées.

Pour ce cas précis, il s’agira de faciliter l’accès des populations aux services de santé. Toute chose saluée par la représentante du ministre de la santé et du développement social, qui soulignera que la gestion de la santé est multisectorielle, qu’elle nécessite l’implication de tous pour l’atteinte des objectifs fixés notamment en matière de réduction de la mortalité néonatale, maternelle. Et d’ajouter que l’innovation technologique va sans nul doute permettre de pallier la mortalité maternelle et néonatale.

khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :