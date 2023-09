Supposé détournement d’équipements médicaux, cumul d’arriérés de ristournes… : Le secrétaire général du comité syndical de l’Iota dément et apporte des précisions

fait réagir le secrétaire général du comité syndical de l’Iota Mohamed Diarra concernant un supposé détournement d’équipements médicaux de cette structure au profit d’une structure privée. En tout cas, M. Diarra a balayé d’un revers de la main ces accusations en affirmant que : “Les mesures sécuritaires et la vigilance du personnel au sein de ce service sont de tel sorte que de telles pratique ne sont pas possibles”.

C’est un secrétaire général du comité syndical de l’Iota très surpris par ces informations de détournements d’équipements médicaux que nous avons rencontré entouré de quelques membres de son bureau. De prime abord, il a rappelé que l’Iota est un service étatique au rayonnement duquel les travailleurs et le syndicat tiennent. “L’Iota a été créé en 1953 et rétrocédé au Mali en 2001. Il a été érigé en EPH en 2006. De la rétrocession à aujourd’hui nous sommes à plus de 20 ans. Nous avons surtout préservé un climat de paix social et de dialogue au sein du service, ce qui fait que depuis plus de deux décennies, nous n’avons jamais observé un jour grève”, a soutenu M. Diarra.

Avant de poursuivre que lorsqu’ils ont appris cette nouvelle de détournement des équipements de ces appareils de l’Iota au profit d’une structure privée, ils ont tenu une réunion de bureau pour voir clair dans cette affaire même s’ils étaient convaincus au départ que c’était des allégations.

“En tant que représentant du personnel je signe et je persiste que ces informations ne sont pas fondées. Tous les matériels évoqués et supposés disparus sont sur place à leurs lieux habituels. Il s’agit de 4 microscopes opératoires et d’un Lendolazer”, a précisé le secrétaire général. Il a aussi mis en garde contre tout détournement ou utilisation à d’autres fins du matériel de l’Iota. “Le syndicat n’est pas là pour protéger X ou Y” a-t-il prevenu. Mohamed Diarra d’ajouter que les mesures sécuritaires au sein de leur service sont de telle sorte qu’on ne peut sortir un appareil aussi grand qu’un microscope opératoire sans que la sécurité ou le personnel ne s’en rende compte. Il a saisi l’occasion pour botter en touche les informations faisant état de manque de consommables au sein de l’Iota mais aussi d’accumulation d’arriéré de primes et de ristournes de six mois. “Nous n’avons ni problèmes de consommables encore moins d’arriérés de primes et des ristournes”, a clarifié le secrétaire général appuyé dans ses propos par son secrétaire général adjoint Mme Maïga Moussokoura Samaké et le secrétaire aux sports Boubacar Sacko qui ont ajouté que l’Iota est l’un des meilleurs services de la sous-région et de tels actes de détournement d’un important équipement ne pourront se produire et que le syndicat ferme les yeux.

En clair, le secrétaire général du comité syndical a tenu à rassurer les patients, les usagers en affirmant que de nos jours l’Iota se porte d’ailleurs très bien plus que par le passé avec le développement de certaines spécialités comme la greffe de cornée et d’autres traitements qui se faisaient en Europe et dans les pays Maghrébins à coup de millions. “Ici nous ne connaissons que le travail et nous n’avons jamais été dans la dynamique de dénigrer qui que ce soit sur les réseaux ou dans la presse”, a conclu le secrétaire général. Et l’entretien a pris fin par la visite des 4 microscopes opératoires et un Lendolazer qui avaient été annoncé disparus.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :