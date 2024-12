Télémédecine : Le projet « Bangué Bamu » annoncé pour mars prochain

Le Grand Hôtel de Bamako, a abrité le vendredi 27 décembre 2024, la cérémonie de présentation de l’étude de faisabilité de la plateforme numérique intégrée télémédecine pour la santé maternelle et néonatale dénommée « Bangué Damu ». Il s’agit d’un projet de l’Office National de la Santé de la reproduction (ONASR) en partenariat avec l’Agence de gestion d’accès au fonds universel (AGEFAU) et le Centre d’expertise et de recherche en télémédecine (CERTES) pour soutenir la santé maternelle et néonatale au Mali.

La cérémonie d’ouverture a enregistré la participation du Directeur de l’ ONASR, Dr Ben Moulaye Haïdara, le représentant de l’ AGEFAU, Mobido Bah et bien d’autres acteurs de la santé et partenaires au projet.

Dans son intervention, le Dr Ben Moulaye Haïdara, a présenté « Bangué Damu » comme un projet révolutionnaire dont le but est de pallier la problématique des décès maternels et néonatals grâce à l’interconnexion des communautés aux interventions des professionnels de la santé.

Au Mali le taux de mortalité maternelle est de 464 pour 100 000 naissances vivantes, et les taux de mortalité néonatale et infantile sont de 46 et 96 pour mille, des indicateurs alarmants pour le Dr Haïdara qui estime que l’apport de la télémédecine peut contribuer à changer cette situation. Aussi, il a invité les participants à faire un examen minutieux de l’étude, d’émettre leurs observations pour la bonne réalisation de cette première phase pilote. Car, selon ses dires, le lancement de ladite plateforme est prévu pour le prochain mois de mars par le ministre de la Santé et du Développement Social.

Modibo Bah, représentant de l’ AGEFAU, pour sa part, a réaffirmé leur grand intérêt pour « Bangué Damu », et assurer de leur accompagnement jusqu’à sa finalisation.

A noter que la plateforme contient différents services à ne citer la télé-échographie et autres.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

