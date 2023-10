13ème édition du prix POESAM du Groupe Orange : Les 3champions maliens sélectionnés pour la grande finale internationale sont connus

Les Lauréats nationaux de la 13ème édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) sont désormais connus. Il s’agit de IKCARD qui remporte le 1er prix ; BEKST : 2ème prix et AKALAN classé 3ème, les trois champions iront compétir pour le grand prix international.

Le vendredi 13 octobre 2023 à l’hôtel Azalaï de Bamako, les trois lauréats nationaux de la 13ème édition du prix POESAM ont eu à présenter leurs projets à public. C’était en présence du Secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, du directeur général adjoint de Orange Mali ainsi que d’autres invités. Les trois champions pour la course à l’international sont les porteurs des projets IKCARD classé premier, il remporte 5 000 000 FCFA, le second prix BEKST gagne 4 000 000 FCFA et le troisième prix AKALAN remporte la somme de 3 000 000FCFA, tous les trois iront compétir à la phase internationale.

Le responsable RSE de Orange Mali, Amadou Bocoum, a procédé à la présentation du prix et décliné son mode de participation. Selon, ses propos, depuis 2011, le POESAM récompense les jeunes entreprises qui utilisent les technologies de l’information et de la communication pour répondre aux besoins locaux dans les domaines de l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile et le développement durable. Le POERSAM s’inscrit dans le cadre de la RSE de Orange qui à travers ce prix cherche à soutenir l’innovation sociale et encourager l’entrepreneuriat.

Parlant du concours, il explique qu’il se divise en deux étapes : nationale et internationale. Trois lauréats nationaux sont sélectionnés via une évaluation en ligne de l’ensemble des dossiers qui choisit les 3 meilleurs parmi les 10 Start-up. M. Bocoum précise que la sélection est faite sur la base de la pertinence du projet, son impact sociétal ou environnemental. Quant à la grande finale, il faut savoir que les participants sont les gagnants nationaux des 17 pays dans lesquels Orange est présent, et dix seront présélectionnés parmi eux, trois gagneront. Le 1er prix a une valeur de 25 000 euros ; 15 000 euros deuxième prix et 10000 euros pour le troisième prix. Outre la récompense financière les lauréats bénéficieront d’un accompagnent sur une période de 6 à 9 mois pour le développement de leur projet.

Le représentant du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle a félicité les lauréats nationaux, et signifié à l’entreprise Orange Mali la reconnaissance des autorités maliennes pour leur soutien et accompagnement de l’entrepreneuriat jeunes au Mali. « Je dirai que Orange est véritablement une entreprise citoyenne », a-t-il dit à l’occasion. Pour sa part, le DG-A de Orange Mali, a invité la jeunesse à plus de participation au POESAM, et les lauréat à plus de persévérance. Il les a rassuré quant à l’accompagnement de Orange Mali .

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

