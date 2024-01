14e congrès ordinaire SNIPIL : Bassaro Haïdara dirige un nouveau bureau de 31 membres

Jeudi 25 janvier 2024 a eu lieu le 14e congrès ordinaire du Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (Snipil). Un nouveau bureau de 31 membres a été mis en place conduit par Bassaro Haïdara désigné par consensus.

La tenue de ce 14e congrès ordinaire du Syndicat nationale de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (Snipil), qui avait pour thème “Syndicalisme et responsabilité”, a permis, entre autres, la présentation du rapport d’activités et financier, la démission de l’ancien bureau et la présentation du nouveau bureau.

Sans surprise, les congressistes ont désigné par consensus Bassaro Haïdara pour conduire les destinées de l’organisation syndicale pour cinq ans. Aussitôt désigné par ses camarades syndicaux, Bassaro Haïdara a mis sur pied l’équipe avec qui il doit travailler. Ledit bureau est composé de 31 membres dont des autorités morales.

En prenant la parole, M. Haïdara a annoncé la couleur. Il place déjà son quinquennat sous le signe du syndicalisme et de la responsabilité.

“Je place mon mandat sous le signe de la responsabilité. Parce que être syndicaliste, c’est d’abord la responsabilité de pouvoir défendre le droit de l’entreprise, des travailleurs et de la nation. Mais aussi rehausser l’image de notre organisation qui est le Snipil également”, a affirmé le nouveau secrétaire général du Snipil.

Selon Bassaro Haïdara, les premières actions qu’il entend mener, c’est mettre les travailleurs du monde de la communication dans leurs droits. “Le domaine de la communication vit un réel problème. J’entends par là manque de ressources financières très souvent. Nous allons travailler pour mettre en place des mécanismes pour que les travailleurs puissent être mis dans leurs droits surtout les plus élémentaires comme la santé”, a-t-il ajouté.

Mohamed Ag Albachar, le chef de cabinet du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et la Modernisation de l’administration, au nom du chef du département, s’est réjoui de la bonne tenue de ce 14e congrès ordinaire et du consensus qui a régné tout au long des discussions et qui ont abouti à la désignation de Bassaro Haïdara pour succéder à feu Abdourahamane H. Touré.

Ousmane Mahamane

