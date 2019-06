L’Ecole de Maintien de la paix a servi de cadre le 26 juin 2019 à la célébration de la disparition de Me Alioune Blondin Bèye, une cérémonie couplée au lancement d’un livre en sa mémoire.

Maliweb.net – Exactement 21 ans que Maître Alioune Blondin Bèye s’en est allé du sommeil des justes, une disparition physique qui n’ en pu avoir gain de l’illutre personnage comme l’ont témoigné ses nombreux amis, parents et collaborateurs qui ont tenu à le célébrer.

Toute à la grandeur du disparu, d’importantes personnalités étaient présentes à cette célébration. Il s’agit entre autre du président de l’Assemblée National, le ministre des Affaires Etrangères, le Vice-président de l’Angola, la représentante des Nations Unies, et bien d’autres personnalités du monde politique des, institutions internationales et de la société civile malienne sans oublié les parents et amis de Alioune Blondin Bèye dont son épouse.

Le porte- parole du club de soutien de Me Alioun Blondin Bèye, Alassane Diarra, dans son intervention a dressé le portrait du disparu, homme de cœur dont le combat était consacré aux valeurs d’humanisme et de droiture.

Me Alioune Blondin Bèye natif de Bafoulabé a un riche parcours, devenu une référence sur le continent auquel il appartenait, Me Bèye juriste de son état, est présenté comme un homme de droit chevronné. L’homme a occupé différentes fonctions de responsabilité : ambassadeur, plusieurs fois ministre, conseiller et représentant spécial des Nations Unies.

Des témoignages, on retient de l’homme, un être guidé par l’abnégation de soi, l’intégrité, la droiture, l’humanisme, la discipline, le travail bien fait en plus de la courtoisie, des valeurs léguées par le professeur à une jeunesse décidée d’en faire des repères.

L’honnêteté, l’intégrité , la rigueur du panafricaniste, le professeur feu Alioune Blondin Bèye, est revenu dans les différentes interventions du club portant son nom en passant par les discours des autorités maliennes et ceux des nations unies. Des témoignages qui conforte une épouse qui s’est tenue aux côtés d’un homme dont l’illustre parcours est célébré 21ans après par les institutions internationales et les autorités maliennes.

Et désormais est mis à disposition un livre en sa mémoire.

Khadydiatou SANOGO / Maliweb.net

Commentaires via Facebook :