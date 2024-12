A l’issue d’un point de presse tenu le 18 décembre 2024 au ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, le Centre malien de Promotion de la Propriété industrielle (Cemapi), a dévoilé l’agenda de la 2e édition de la Semaine des marques. Ledit évènement se tiendra du 18 au 22 février 2025 à Bamako.

Après une 1er édition qualifiée de “succès”, la 2e édition de la Semaine des marques s’inscrit dans le cadre de promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété industrielle par les entreprises maliennes. De facto, la Semaine des marques met en compétition les marques créées, protégées et exploitées au Mali, sous le thème : “Faire des marques locales un pilier du développement endogène”.

Le choix de ce thème n’est pas anodin, il se justifie par la dynamique de développement endogène impulsée par les autorités militaires de Transition en vue de renforcer et de consolider la souveraineté nationale et économique.

Le Centre malien de Promotion de la Propriété industrielle (Cemapi,) en partenariat avec l’Agence de communication Spirit McCann entend mettre en évidence l’importance et le rôle des marques dans la réalisation de ce projet gouvernemental.

Cet évènement mettra en valeur les marques nationales protégées et actives. Il sera aussi marqué par la compétition et l’exposition des marques dans les grandes artères de la capitale, des caravanes, des panels et master class, des animations et jeux concours du public, des émissions télévisées et radiophoniques, des remises de prix et distinctions aux meilleures marques.

Pour les responsables du Centre malien de Promotion de la Propriété industrielle, la fête sera belle. Ils tablent au moins sur 1000 entreprises.

Face à la presse, la directrice du Centre malien de Promotion de la Propriété industrielle a rappelé les difficultés et la résilience des entreprises en cette période de crise économique.

“Cette 2e édition de la Semaines des marques se tient dans un contexte économique certes très difficile, mais marqué par une volonté affichée des autorités maliennes à relever d’un développement endogène porté et soutenu par les entreprises locales.

Derrière ces entreprises locales dont il faut saluer la résilience, c’est des identités, c’est des marques de produits et services compétitifs que nous consommons au quotidien, des valeurs, c’est aussi des milliers d’emplois et de revenus. C’est donc tout ce potentiel que la Semaine des marques envisage de mettre en exergue et célébrer nos marques, célébrer le made in Mali”, a laissé entendre Bocoum Fatoumata Siragata Traoré, la patronne de Cemapi.

Les représentants du ministre de l’Industrie et du Commerce, Boubacar Ballo et celui de la Chambre du commerce, de l’industrie et de la concurrence dans leurs allocutions ont lancé des appels aux autres grandes entreprises et les partenaires techniques et financiers à se mobiliser pour la réussite de cet évènement.

Quant aux hommes de médias, ils les ont exhortés à produire des articles de presse pour une meilleure visibilité de l’évènement.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :