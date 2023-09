Administration pénitentiaire : Le travailleur social, éternel laissé pour compte

Il est de notoriété publique, dans notre pays, que rien n’est dans l’ordre normal des choses. C’est d’ailleurs la cause de frustrations et clivages dans divers secteurs parmi lesquels le cas singulier du travail social au sein de l’administration pénitentiaire. Composée de deux différents corps que sont ceux des surveillants de prison et du personnel spécialisé du travail social, l’administration pénitentiaire s’illustre par ce voisinage professionnel sur lequel pèse un climat délétère pour diverses raisons. Le nœud du malaise est certainement l’interpénétration des tâches dans ce milieu si particulier, marqué par une interdépendance qui est à l’origine à son tour des dissensions entre deux types de personnels avec des formations professionnelles aux antipodes. Résultat : le syndicat du corps des surveillants de prison se taille la part léonine en réduisant celui du personnel spécialisé à un rôle second, dans une attelage où il ne devrait jamais accepter d’être la quatrième roue du carrosse.

Par ailleurs, si le projet d’unification des deux corps a lamentablement échoué, tout en demeurant encore sur la table, on reste éberlué de voir la langueur du syndicat du personnel spécialisé à la limite ignorée alors qu’il regorge de ressources humaines de qualité. À en croire le témoignage d’un agent social du domaine pénitentiaire, qui a requis l’anonymat, le syndicat du personnel spécialisé pèche grandement au niveau de la communication, terrain de prédilection de celui des surveillants de prison qui ne ratent aucune occasion de s’attirer les projecteurs.

Somme toute, si on se retient d’être exhaustif sur tous les maux qui minent cette administration pénitentiaire, on espère juste que le nouveau Directeur de la DNAPES (direction nationale d’administration pénitentiaire et d’éducation surveillée), le Général Abdoulaye Idrissa Maiga, aura l’inspiration de créer la symbiose et la probité d’une direction présentement dans l’œil du cyclone.

Seydou Diakité

