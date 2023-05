Alors que la violence, les déplacements de population et les chocs climatiques continuent d’exacerber l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali, le Pam a besoin d’un financement urgent pour augmenter l’aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 3,8 millions de femmes, d’hommes et d’enfants dans les régions touchées par le conflit, notamment au centre, au nord et au sud-est du Mali.

La réponse renforcée du Pam ciblera les zones difficiles d’accès comme Ménaka, où le nombre de personnes forcées de fuir leurs maisons continue d’accroître, la faim atteignant des niveaux catastrophiques en raison des effets combinés des extrêmes climatiques et des violences intercommunautaires.

La récurrence de l’insécurité, les chocs climatiques et les prix élevés des denrées alimentaires continuent de provoquer une faim et une malnutrition aiguës au Mali, avec un nombre de personnes confrontées à un accès irrégulier à des aliments nutritifs, qui devrait atteindre 1,2 million pendant la période de soudure de juin à septembre, selon l’analyse de la sécurité alimentaire du Cadre harmonisé de mars 2023.

Pour la première fois depuis le lancement du Cadre harmonisé en 2014, plus de 2500 personnes dans la région de Ménaka devraient connaître des niveaux catastrophiques de faim pendant la période de soudure – à un pas de la famine. La propagation de l’insécurité dans les régions du Sud et de l’Ouest du Mali, auparavant sûres, a également un impact négatif sur l’agriculture, la pêche et la production animale et réduit considérablement la capacité des familles à accéder à la nourriture.

La dernière analyse de marché de février 2023 indique que les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté pour le mil (+ 55 %), le sorgho (+ 27 %), le maïs (+ 43 %), le riz importé (+ 26 %) et le riz local (+ 28 %), par rapport aux moyennes quinquennales. Ces augmentations entravent davantage l’accès à la nourriture pour les familles les plus pauvres.

Pour continuer à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes vulnérables au Mali, le Pam a besoin d’urgence de 110 millions de dollars américains, au cours des six prochains mois.

Les contraintes de financement ont déjà forcé le Pam à réduire les rations alimentaires de 50 pour cent pour les communautés hôtes en avril et en mai. Sans un financement adéquat, le Pam sera obligé de procéder à des réductions encore plus conséquentes à partir du mois de juin.

Source : Pam-Mali

