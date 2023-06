Construit en 1869 pour rendre hommage aux japonais ayant donné leur vie au nom de l’empereur et de l’empire nippon, il abrite la sépulture de toutes les grandes figures historiques du Japon. En disant que le Premier ministre est désormais dans la version malienne de ce lieu sacré de son vivant est une manière de lui rendre les honneurs pour son courage en faveur de l’indépendance totale du Mali. Le 6 juin 2021 lorsqu’il occupait la primature à la faveur de la rectification de la transition personne n’imaginait qu’il allait inscrire et le nom du Mali et son nom à jamais sur la liste des hommes d’Etat qui ont fait entendre la voix des pays du tiers monde au niveau de la tribune des Nations Unies. On peut sans risque de se contredire dire que le Renard de Tabanko a remporté une autre victoire dans sa glorieuse mission pour le Mali. En effet tous les partis historiques du mouvement démocratique ont plaidé en faveur du ‘’oui’’ pour le projet de nouvelle constitution qui sera soumis au peuple respectivement les 11 et 18 juin 2023. L’autre grand absent de ce grand rendez-vous de l’histoire du Mali contemporain sera sans nul doute le leader du parti SADI Dr Oumar Mariko adversaire farouche du chef de l’exécutif.

Dans un discours qui a duré plus d’une demi heure le lundi 5 juin 2023 au Cicb, le chef de l’exécutif n’est pas allé avec le dos de la gamelle pour rappeler sous un tonnerre d’applaudissements les raisons qui ont conduit à la naissance du Mouvement du 5 Juin Rassemblement des forces patriotiques : « Le mouvement du 5 juin , Rassemblement des Forces Patriotiques (M5RFP) , en tant que Forces du changement pour la refondation et l’émanation de l’aspiration des Maliennes et maliens à voir leur pays gouverner autrement pour un mieux- être partagé , le M5 dis je , a vu le jour il y’a trois ans aujourd’hui , le 5 juin 2020 » a-t-il martelé d’entrée de jeu. Avant de poursuivre avec une mine qui incite à l’optimisme : « je suis persuadé que l’esprit du M5 a germé depuis plusieurs années , voire depuis plusieurs décennies dans la mémoire collective et dans le subconscient de notre peuple ,avide de liberté , jaloux de son indépendance , intransigeant avec sa dignité et fier de sa culture et de ses valeurs de société fondées sur l’humanisme soudanien ».

Pour le Docteur en télécommunication loin des commentaires, le Mali avait besoin d’une profonde mutation pour s’adapter aux nouvelles exigences du monde. Aussi a-t-il martelé : « je disais en substance, que le Mali devrait avoir la liberté de scruter d’autres horizons, d’être plus libre dans ses choix ».

Le chef de l’exécutif n’a pas manqué de rappeler au peuple Mali les circonstances dans lesquelles le président de la transition chef de l’Etat a porté sur sa tête la lourde responsabilité qui est de tenir le gouvernail du bateau Mali qui était en passe de chavirer sur les berges du fleuve Niger . A en croire le Docteur Choguel sur les six candidats du M5, le choix a été porté sur lui et ensuite le président de la transition lui a accordé toute sa confiance.

La montée en puissance des forces armées nationales

Sachant bien que le destin de toute nation est lié à une armée forte, le Premier ministre a salué le sacrifice des forces armées maliennes qui depuis 2012 font face aux hordes de terroristes qui loin de propager l’islam avaient un autre but qui est de vassaliser le Mali pour le compte d’une tierce puissance. « Sur le plan de la sécurité, le bilan depuis le début de la transition se passe de tout commentaires. Les forces armées et de sécurité du Mali suscitent fierté, respect et admiration au Mali et hors de nos frontières. Nos militaires ont retrouvé la confiance à cause du leadership exemplaire illustré par le Colonel Assimi Goita et elles ont transmis cette confiance au peuple malien », a ajouté le Dr Choguel Kokalla Maiga. Rappelons que la puissance retrouvée des Forces armées maliennes a fait couler beaucoup d’encre au point qu’elles ont été accusées à tort d’avoir commis des exactions sur des civils innocents à Moura dans un rapport digne du roman de Malko ‘’psychose à Khartoum ‘’ . Pour maquiller cette performance, les Etats Unis, la première puissance du monde dans un esprit enfantin a fait croire que le Mali serait un grand fournisseur en armes de la Russie en guerre contre l’Ukraine via la Turquie. C’est le contraire qui aurait étonné, personne n’est dupe à chaque fois que l’oncle Sam décide de protéger les sionistes et les Etats à sa botte, il invente des mensonges qui font rires à la limite. A la veille même de l’anniversaire du M5 plusieurs colonnes de blindés flambants neufs en provenance du port de Conakry ont traversé le district de Bamako pour rejoindre les différentes garnisons du pays. Dans les coulisses on parle de 5000 Blindés. Cet effort colossal de réarmement a fait savoir le détenteur du diplôme rouge est l’œuvre d’un digne fils du pays qui était dans le feu de l’action pendant les moments les plus chauds dans le septentrion malien. Il s’agit du Colonel Sadio Camara qui a juré de laver les affronts subis par les Forces armées du Mali. Ce faisant le Premier ministre avec un air satisfait a dit : « il n’est assurément pas loin, Inchallah, le temps où nos FAMa porteront l’estocade à l’hydre terroriste et contre tous les entrepreneurs de violence partout où ils se trouvent sur le territoire national ».

Accord d’Alger

Actualité nationale et internationale oblige, le Premier ministre est revenu sur la vision du M5 par rapport à l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d’Alger. Pour le mouvement patriotique, le terme application intelligente de l’accord est une manière de renforcer la confiance entre les parties liées à cet accord et de recentrer tous les efforts sur l’essentiel qui est notre cher pays le Mali et de parvenir à coup de compromis dynamiques à renforcer cette unité. En le disant le chef du gouvernement veut éviter les décisions à l’emporte pièce.

La redynamisation de l’économie

En dépit de la période de transition marquée par une suspension de l’aide au développement par les partenaires et le départ de plusieurs investisseurs l’Etat tient la route. Pour soulager le peuple malien souverain, les autorités ont décidé d’ouvrir les vannes en injectant 100 milliards de fcfa pour booster la production de coton. Cette somme colossale est répartie comme suit : 69 milliards de fcfa d’impayés des fournisseurs auprès des banques, 40 milliards de fcfa pour les subventions des intrants agricoles. La bonne nouvelle ce que l’Etat a décidé de fixer le prix du coton à 285 fcfa une aubaine pour tous les acteurs du secteur.

Aucun malien n’ignore la crise énergétique que traverse le Mali, c’est la raison pour laquelle l’Etat a recapitalisé la société à hauteur de 142 milliards de fcfa (fin 2023), payé la subvention annuelle de 30 milliards portée à 45 milliards de fcfa en 2023. Mieux l’Etat du Mali a cherché et signé un prêt de 100 milliards de fcfa dont 32 milliards ont été mobilisés à date. L’autre bonne nouvelle c’est la relance du chemin de fer à travers la SOPAFER. En effet le 9 juin le trafic ferroviaire va reprendre ses droits sur l’axe Koulikoro – Bamako- Kayes.

Le social n’a pas été occulté non plus c’est pourquoi l’Etat a organisé une conférence social qui a permis de désamorcer la bombe .

Homme de conviction le Docteur Choguel Kokalla Maiga a toujours porté le Mali dans son cœur. Il a traversé bien des moments difficiles rien que pour le Mali et avec foi. Si aujourd’hui le Mali et l’Afrique retrouvent une place de choix dans le monde c’est grâce à la clairvoyance de cet homme animé par un seul idéal l’égalité entre tous les Maliens. 39 ans après la mort du président Ahmed Sekou Toure, l’histoire retiendra que c’est le Docteur Choguel Kokalla Maiga qui a eu le courage moral de dire aux diplomates occidentaux que le mot ‘’Takuba’’ sabre en tamasheq signifie la partition du Mali.

Badou S. Koba

