Le rapport de base sur les défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme (DDH) de première ligne en Afrique de l’Ouest, produit en juin 2021 au Libéria par Green Advocates International (GAI) et la Plateforme des droits et de la gouvernance des ressources naturelles de la société civile de l’Union du fleuve Mano (MRU CSO Platform) sous financement de l’Open Society Fondation, relève que les défenseurs des droits humains font face à de graves menaces en raison de leur travail.

Le 15 Juin 2022, la plateforme des droits et de la gouvernance des ressources naturelles de la société civile de l’Union du fleuve Mano (MRU CSO Platform) prévoit de lancer le rapport d’évaluation de base réalisé sur la situation critique des défenseurs fonciers et environnementaux de première ligne en Afrique de l’ouest .En effet, ce document de 104 pages fait cas de l’aperçu de la situation des DDH. Et il ressort que les DDH (défenseurs des droits de l’homme) subissent des violations des droits humains au cours de l’exercice de leur travail, ils subissent des menaces substantielles tant sur leur personne que sur leurs familles et organisations. Alors que les DDH jouent divers rôles, ils travaillent en tant que journalistes, écologistes, militants pour les femmes et l’égalité des sexes, défenseurs des peuples autochtones et des droits fonciers, lanceurs d’alerte, syndicalistes, avocats, enseignants, militants pour le logement ou encore des individus bénévole investis dans le respect des principes des droits de l’homme. Malheureusement, le rapport souligne qu’ils sont très souvent soumis à diverse violences allant des représailles, agressions, diffamation, harcèlement, détentions arbitraires pire assassinat et autres formes de violences.

Selon le rapport rien qu’en 2019, 212 personnes classées par Global Witness comme défenseurs de l’environnementaux ou de la terre, ont été assassinées. Et de souligner que les DDH environnementaux sont trois fois plus susceptibles de subir des attaques que les autres défenseurs. En 2018, 77 % des défenseurs tués, travaillaient pour la terre, les peuples autochtones ou les droits environnementaux, déclare le rapport. Entre témoignages et autres études, le rapport relève les difficultés et les difficiles conditions de travail des DDH dans ces pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côté d’Ivoire, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo et au Mali. S’agissant du Mali, il indique que des défenseurs ont été arbitrairement détenus et menacés pour avoir travaillé sur des affaires gouvernementales et de corruption au sein du gouvernement. Toujours au Mali, le rapport signale que des défenseurs qui document et rapportent des problèmes de violations des droits humains sont menacés, intimidés et agressés physiquement. Tout comme les défenseurs qui ont accusé les forces gouvernementales de violation des droits humains. En ce qui concerne les journalistes, le rapport souligne que ces derniers ont du mal à accéder aux informations sur la situation des droits humains et qu’ils sont dissuadés de couvrir des sujets difficiles par le biais de menaces et harcèlement. Alors que le Mali est le 3ème pays africain à adopter la Loi sur les défenseurs des droits de l’homme en 2018 protégeant les DDH. Sans compter d’autres engagements nationaux et internationaux qui garantissent la protection des DDH. Tout comme il dispose d’un Espace d’enquête démocratique du Mali( EID) mis à disposition des citoyens pour signaler les violations des droits de l’homme auprès des autorités. De ce fait, selon les recommandations issus du rapport, le gouvernement malien devrait se doter d’un mécanisme d’application afin d’aider l’application de la loi DDH en collaboration avec les DDH.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

