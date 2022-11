Me Jean-Claude Sidibé, ancien ministre des Sports, puis de l’Emploi et de la Formation professionnelle, est le nouveau président du conseil d’administration (PCA) de la société Assistance aéroportuaire du Mali (Asam-SA). Il remplace à ce poste Mamadou Hachim Koumaré, également ancien ministre de l’Equipement et des Transports sous le président IBK. Avocat ayant acquis une somme d’expériences dans la gestion des affaires publiques et privées, Me Sidibé devrait ouvrir une nouvelle page pour l’Asam-SA, pilier sur lequel repose en partie la sécurité de la navigation aérienne au Mali.

Bardé de diplômes (maîtrise en droit privé de l’ENA, DES option management “banques et systèmes financiers” de l’Institut d’administration des entreprises de Paris, entre autres), Me Sidibé arrive à la barre de l’Asam-SA avec certainement beaucoup de projets novateurs pour appuyer la direction générale.

Sa nomination en tout cas n’est pas une surprise pour ceux qui connaissent cet homme épris de son pays et pour lequel aucun sacrifice n’est de trop pour assurer le bonheur de ses compatriotes. Ancien président de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB), il ne cesse d’appuyer les équipes maliennes qui continuent d’engranger des succès sur le plan africain et international.

Ses compétences sont telles que son nom est encore cité comme probable nouveau président de la Fédération malienne de basket (FMBB). Un come-back qui pourrait signifier que les cimetières ne sont pas toujours forcément remplis de gens indispensables. El hadj A. B. HAIDARA

