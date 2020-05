Dans le cadre issu du processus de dialogue pour la sécurité de l’auto-gare de Sogoniko initié par l’Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP) et l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) que les responsables de ce cadre ont tenu en cette période de pandémie du coronavirus appelé Covid19 d’offrir des vivres et non vivres au Service d’Aide Mobile d’Urgence du Mali (SAMU/Mali) c’était ce mardi 05 mai 2020 à leur siège sise à Hippodrome.

Le SAMU Social Mali est un service d’aide humanitaire qui lutte contre l’exclusion sociale des enfants et jeunes en situation de rue à Bamako. C’est en cela que les responsables de l’AMDH à travers leur partenaire USIP engagés tous ensemble pour la sécurisation des personnes dans les espaces public à travers le dialogue pour la justice et la sécurité, ont voulu dans leurs missions de protection de droit de l’homme à assister les enfants et jeunes vivant dans les rues en cette période de pandémie du Covid19 en passant par le SAMU /Mali qui est une référence dans la protection et assistances de ces couches vulnérables.

Cette assistance modeste et très significatives de l’AMDH et USIP n’est que des vivres et des non vivres composés d’une tonne de riz, 5 cartons de savons liquides, 10 cartons de savons solides, 3 cartons d’huile de 20L, 3 cartons de lait en poudre, 1 carton d’eau de javel et enfin 200 masques de couvre nez.

Le directeur de SAMU/Mali M Coulibaly, surpris de voir qu’un partenaire locale qui est l’AMDH venir en leur aide en cette période de pandémie du Covid19 car ils en ‘ont besoin d’aides d’urgences pour assister les enfants et jeunes de la rue qui sont les plus vulnérables. Ajout ’il que l’AMDH reconnait la légitimité et la pertinence de leurs travaux. Et que c’est le personnel qui fier et conforté d’être assister par un partenaire voué la défense et la protection des droits de l’homme…

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :