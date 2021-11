Le général ATT renaît, suis-je tenté de dire, un an après son décès en Turquie, à la surprise générale. Le premier anniversaire de sa disparition a été commémoré mercredi 10 novembre 2021 à la Fondation de l’Enfance en présence de son épouse et de plusieurs personnalités et invités parmi lesquels les anciens Premiers ministres Modibo Sidibé et Ousmane Issoufi Maïga. Cette cérémonie a été marquée par le lancement du livre-recueil des interventions et discours du président ATT (2002-2012), l’inauguration de la Bibliothèque Amadou Toumani Touré et l’inauguration d’un forage à Farako Mountougoula, hier jeudi 11 novembre.

La présidente de la Fondation pour l’Enfance a affirmé que la Fondation s’appellera “Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance”. Je voudrais une fois de plus faire un témoignage sur ATT, mon cousin, mon collaborateur et surtout mon père spirituel. Cette fois-ci je n’aborderais pas les multiples actions qui ont fait émerger notre nation sur tous les plans, mais le talent diplomatique de l’homme et sa vision.

Au moment d’engager les négociations avec le Millénium Challenge, nul ne savait que les Américains vont accepter de financer des choses dont l’intérêt n’est pas immédiat. ATT a demandé à l’équipe de ficeler le projet d’irrigation à Alatona avec la sécurisation des parcelles en titre foncier pour les paysans, la construction d’infrastructures éducatives, sportives et autres.

Nous avons fait une grande cérémonie à Alatona en présence du vice-président du Millenium Challenge et du secrétaire général de la présidence, Django Cissoko. Le dossier était convaincant mais c’est surtout la grande mobilisation des villageois qui a impressionné les Américains. ATT a joué la carte de la diplomatie pour convaincre. Il a mis à l’aise la délégation américaine avec toutes les règles protocolaires. Il m’a dit Kader, n’oubliez pas un seul détail. Tout le monde aime les honneurs, mobilisez les scolaires avec les drapeaux américain et malien, les photos des présidents américain et malien. Mobilisez toutes les troupes locales. Finalement, les Américains ont donné un écho favorable au projet. Ce fut après le lancement du Terminal de l’Aéroport et le rallongement de la piste. A la cérémonie à l’aéroport, en présence de ATT et du président du Millenium Challenge, alors que j’étais maître de cérémonie, un vent a soufflé et le drapeau américain a failli tomber, je me suis jeté pour le récupérer. Les gens ont applaudi et de retour au palais, ATT m’a appelé. Il m’a dit Kader prend cette enveloppe, c’est pour toi. Il m’a dit Kader, tu as sauvé le projet et le pays. Je te jure que si le drapeau était tombé, ils allaient tout gâcher. Tu sais les Américains ne blaguent jamais avec leur drapeau.

La deuxième prouesse, c’était en Chine. Nous sommes allés dans l’intention de faire préfinancer le 3e Pont, l’université, l’Hôpital du Mali et les maisons de la femme et de l’enfant. Les Chinois à leur tête le président Hu Jintao, un moment donné se sont retirés et ils sont revenus pour nous dire qu’ils font confiance à ATT et que depuis le président Modibo Kéita, l’amitié avec le Mali existe et se renforce et qu’ils vont nous livrer gratuitement ces infrastructures dans le cadre de la coopération.

La 3e était l’aide de l’Union européenne au Mali. Nous sommes allés à Lisbonne avec notre dossier à la rencontre Europe-Afrique. Auparavant le Belge Louis Michel, un proche du président ATT, était venu. Nous avons organisé un grand banquet avec motards de l’aéroport au palais, accueil, discours, décoration. Il a avoué au président que le coût est un peu élevé mais qu’il va essayer. Effectivement à Lisbonne, on a essayé et le compte a été bon.

La chose qui allait être spectaculaire qui avait pris forme, malheureusement n’ayant pas marché est le projet de tramways. Il a négocié à Strasbourg, il a eu des suites, nous avons même organisé une cérémonie à ce sujet à Koulouba. C’est ce qui explique l’aménagement du tronçon pont des martyrs-Dabanani et rond-point du Gabriel Touré. Malheureusement ce projet n’a pas été réalisé.

ATT lisait dans les visages, comprenait les gens et mettait ses interlocuteurs en confiance, à l’aise et les rassurait. Simple, audacieux, futuriste, dévoué, intelligent, le soldat de la démocratie et le grand bâtisseur s’en est allé. Cependant, il restera éternellement dans nos cœurs et dans nos esprits.

La dernière chose que je vais aborder et m’arrêter là, sinon je mettrai un “siècle” en train de parler d’ATT. Il a mis à l’aise ses collaborateurs. Il nous faisait rire et faisait tout pour créer la cohésion et l’unité autour de lui. ATT, en me voyant venir en tant que maître de cérémonie, autour de lui Seydou Cissouma, Modibo Diarra du Protocole et des journalistes avant le début de la cérémonie, disait Kader tu es vraiment bien habillé, donc tu as quitté le Sougoukoura, pour dire que tous mes habits viennent de la friperie. Et ça faisait rire et détendre. Enfin à la cérémonie de clôture du centenaire du palais, en tant que maître de cérémonie j’ai dit ceci : “M. le président, ceci met fin à la cérémonie et je souhaiterai que l’on se rencontre ici même pour commémorer le second centenaire”. Les gens ont applaudi et ATT pour faire rire a riposté en disant : “Kader, tu es fou. Cela trouverait que nous sommes tous morts”.

On ne cessera jamais de parler positivement d’ATT. ATT nous a honorés, il a honoré notre pays. ATT, dors éternellement en paix dans le paradis.

Kader Maïga, ancien conseiller en communication du président ATT,

Chevalier de l’Ordre national

8 novembre 2020 : Jour d’adieu !

Il y a exactement 1 an jour pour jour que j’ai eu à la fois l’honneur, le privilège et la chance d’être reçu et d’échanger avec ATT, soit quelques heures avant son départ à Istanbul (Turquie) et 48 heures seulement avant son rappel à Dieu, Le Clément et Tout Miséricordieux. Ce 8 novembre 2020, ATT me reçoit chez lui entre 16 heures et 17 heures.

Coïncidence ou prémonition ? Ce jour d’adieu, je n’ai eu cesse d’avoir l’esprit tourné vers lui depuis le matin. Finalement, il me demande de passer. Bien qu’éprouvé par un état de santé fragile ATT reste égal à lui-même. Il ne perd ni son humour encore moins son sens légendaire de l’hospitalité. Il est resté humble jusqu’aux derniers instants de sa vie. “Cheickna mi don” (je ne t’ai pas reconnu, me lance-t-il en bambara) lorsque j’ai franchi le seuil de la porte d’entrée de la chambre. Le masque que je portais ce jour expliquait sans doute cette réaction du grand frère (je l’ai toujours appelé ainsi). D’ailleurs, ATT s’empressa de me le préciser. “Maintenant avec le masque on ne reconnaît plus personne”.

Sur ce Lobo nous rejoint, à elle aussi ATT fait part de sa méprise. On se met tous trois à rire dans cette belle ambiance qui a toujours caractérisé nos rencontres ici à Bamako et à Dakar pendant le séjour de la famille.

Ce 8 novembre, je reste avec le grand frère pendant une bonne trentaine de minutes. On parle de tout et de rien : boulot, famille, début de la Transition… Sur tout et à tout moment ATT avait le don de rassurer ses interlocuteurs. Ainsi, il me le fait sur l’évolution de son état de santé, il dira : “Les jeunes (médecins) de l’Hôpital Luxembourg sont très forts. Ils ont fait un excellent traitement, je voyage ce soir pour des compléments d’examens. Je vais en profiter pour prendre un peu de repos. Cheickna, on se reverra à mon retour”. Sur ce, je prends congé de mon grand frère vers 17 heures ce samedi 8 novembre 2020. Vers 22 heures (le même samedi), il s’envole pour la Turquie… Il était écrit quelque part que c’était là notre dernière rencontre sur cette terre d’illusions et de rendez-vous manqués. 48 heures plus tard (le 10 novembre 2020) j’ai été réveillé par la triste nouvelle de la disparition d’un Homme que j’ai eu la chance de côtoyer dans et hors d’un palais ! Un Homme exceptionnel qui, comme tout autre Homme, avait ses qualités et ses défauts ! Mais, cet Homme aimait foncièrement le Mali et les Maliens. Et il s’en est allé avec le Mali dans son cœur et pour l’éternité. À Dieu nous appartenons, À Dieu nous retournons ! Qu’Allah accueille tous nos morts dans sa Sainte Demeure. Cheickna H. Sylla, directeur du journal “L’Aube”

Hommage à ATT pour sa contribution inestimable dans l’éligibilité du Mali au Compact et sa mise en œuvre.

Focus sur le Projet d’irrigation d’Alatona. Un projet intégré, lancé le samedi 16 janvier 2010, à Beldénadji (Commune de Diabaly, cercle de Niono) et au Point A (Commune de Markala), par feu le président ATT.

– lancement des travaux d’aménagement de la première tranche de 5200 ha du périmètre hydro agricole d’Alatona,

– lancement des travaux de réhabilitation des ouvrages hydro mécaniques et électriques au niveau des régulateurs du Sahel et du Kala aux Points A et B et des prises d’eau mineure,

– lancement des travaux de réhabilitation du réseau primaire hydraulique de l’Office du Niger.

Pour rappel, le Millenium Challenge Account (MCA) est un fonds alloué par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, et géré par le Millenium Challenge Corporation (MCC).

A travers ce fonds, le MCC travaille avec les pays éligibles, afin d’aider à réduire la pauvreté par la croissance économique.

Le montant du Compact approximativement se chiffre à 460,8 millions de dollars US.

Le Programme du Compact se décompose en deux objectifs stratégiques :

a). développer une zone Agro-industrielle dans la région de l’Office du Niger (AIatona) ; et

b) rénover et moderniser les infrastructures de l’Aéroport de Bamako. Ishaq Maïga

