Plus de 64 millions FCFA. Tel est le montant investi par le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille dans la réhabilitation du centre d’autopromotion de la femme et de l’enfant de Yirimadio. Ce centre créé pour favoriser l’autonomisation des femmes, et l’épanouissement des enfants en milieu semi-urbain et rural était dans un état sz délabrement impactant du coup son fonctionnement normal. Aujourd’hui, cette situation reste un mauvais souvenir, car il a été doté d’une nouvelle unité de production performante, une salle de formation en coupe et couture rénovée et équipée, une unité de formation en alphabétisation et une administration qui répond aux normes du travail. Objectif recherché par le département de la promotion de la femme est de renforcer les capacités des femmes et créé des activités génératrices de revenus pour elles.

Pour la ministre Dr Diakité Aïssata Traoré, l’opérationnalisation du centre de Yirimadio jouera un rôle remarquable dans le développement de la commune VI des femmes et des enfants. Il contribuera, dira-t-elle, à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations au niveau de la commune, à favoriser la promotion du mouvement associatif et l’émergence d’un partenariat entre différents acteurs. S’y ajoute à la réalisation des activités génératrice de revenus pour les femmes, à renforcer l’alphabétisation fonctionnelle et la formation technique et valoriser les productions agricoles pastorales et artisanales des femmes. En bref, elle soutient que le centre contribuera à réduire la pauvreté et les inégalités en commune VI conformément au projet de société du Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta.

Ce geste du département de la femme a été salué par la coordination des notabilités de la commune VI et les associations féminisme qui y utilise ce centre. Ce joyau sera utilisé par des dizaines des femmes. D’où la remise de 13 machines à coudre de dernière génération à ces femmes par la coopération Allemande.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

