BenbereVerif : Ce communiqué attribué à l’Algérie est un faux

Le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, n’est pas à l’origine de ce communiqué de presse. Ce document est un faux.

Le communiqué, publié par ce compte, a circulé sur le réseau social X (ex-Twitter), le 2 décembre, comptabilisant plus de 77 500 vues. «L’Algérie exprime sa ferme condamnation et sa dénonciation de la série continue de violations flagrantes et provocatrices perpétrées quotidiennement par les forces armées Maliennes et la milice Wagner dans la région de l’Azawad, qui ont visé hier le marché de Kidal», indique le document. Et d’ajouter : «Tout en exprimant son entière solidarité avec les frères azawadiens, l’Algérie réitère que la responsabilité de mettre fin à l’agression malienne et d’assurer la protection du peuple azawadi incombe entièrement au Conseil de sécurité, qui ne peut se soustraire aux conséquences de son incapacité à prendre des mesures pour mettre fin à cette injustice qui ne peut en aucun cas être justifiée contre le peuple azawadi.» Ce communiqué a été la source d’échanges sur la toile. Beaucoup d’internautes y ont cru, comme l’indiquent certains commentaires : «Ça fait un moment qu’ils jouent un double jeu, suffit de regarder les chefs d’aqmi qui se sont succéder, ts d’origine algérienne et ancien du GIA. Si l’Algérie combattait réellement le terrorisme ces mecs seraient incarcérés.»

Et celui-ci, entre autres : «Les masques tombent et les vrais ennemis du Mali se découvrent peu à peu. Il reste les hypocrites Mauritaniens qui se cache pour planter le couteau dans le dos du Mali tout en se présentant comme un ami».

Toutefois, d’autres internautes, dans les commentaires, n’ont pas manqué d’attirer l’attention en qualifiant le communiqué de «fake», de «manipulation» et de «fake news».

«Pure manipulation»

Il faut noter que ce communiqué n’est signé par aucune autorité et aucun cachet n’y est apposé. La rédaction de BenbereVerif a approché l’ambassade d’Algérie au Mali. «Ceci est un faux communiqué. L’Algérie n’a jamais publié un tel communiqué», assure Abdelatif Guia, ministre conseiller à l’ambassade d’Algérie au Mali.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, a publié un démenti sur son site web officiel. «Les informations circulant sur le Mali et attribuées, ce jour, sur les réseaux sociaux, au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, à travers un faux communiqué en son nom, sont fausses, dénuées de tout fondement et relèvent de la pure manipulation», dit le communiqué. Le document ajoute que «le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger ne communique jamais, à travers Facebook ou tout autre réseau social, dans l’accomplissement de sa mission d’information».

Contexte

L’Algérie est cheffe de file de la médiation internationale dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation (APR), signé en mai-juin 2015 entre le Mali et les groupes armés regroupés au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD).

Le 14 novembre 2023, les Forces armées maliennes (FAMA), appuyée par des « instructeurs russes », ont reconquis Kidal, ville située dans l’extrême nord du Mali. Avec le retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilité au Mali (Minusma) et la prise de Kidal, la mise en œuvre de l’Accord est devenue incertaine. Toutefois, certaines voix appellent à «l’application intelligente de l’APR».

En conclusion, ce communiqué est un faux et ne vient pas du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté établie à l’étranger algérien.

Oumar Sankaré

