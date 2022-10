Le vendredi 7 Octobre dernier, la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) a tenu la 28ème session de son Conseil d’Administration couplée à la 18ème session ordinaire de la Délégation de Gestion de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). C’était au siège de la structure sis à l’ACI 2000, lesdites sessions étaient présidées par Sékou Oumar Dembélé, représentant la Ministre de la Santé et du Développement Social en présence du Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS), Ichaka Koné.

Les administrateurs de la CMSS étaient une fois de plus en conclave pour évaluer le Plan d’Action et l’exécution de son budget, mais aussi pour faire l’état des lieux des activités réalisées par la CMSS durant l’année 2021.

Représentant la Ministre de la Santé et du Développement Social, non moins Conseiller Technique dudit Ministère, Sékou Oumar Dembélé, a indiqué que le plan d’action 2021 adopté par le Conseil d’Administration lors de sa 27ème session ordinaire comprenait 117 activités sur lesquels 74 ont été réalisées. « C’est l’occasion pour moi de féliciter et d’encourager la Direction Générale et l’ensemble du personnel de la CMSS pour ces résultats engrangés » a-t-il declaré.

Pour atteindre ces résultats, affirme-t-il, la CMSS a mis en œuvre un budget qui a été rectifié au cours de l’année à la date du 31 décembre 2021. A cet effet, sur une prévision annuelle de 169.224.525.755FCFA, ce budget a été exécuté à recette, a précisé M. Dembélé, pour un montant total de 165.804.914.363FCFA soit un taux d’exécution de 97,98%.

Dans le cadre de la délégation des gestions de ce régime, fera savoir le représentant de la PCA, la CMSS a réalisé les activités de pré-immatriculation, le recouvrement et de reversement des cotisations, de liquidation et du payement des prestations. « Ainsi, les activités réalisées dans ce cadre au cours de l’année 2021 sont : le traitement de 43.136 demandes d’immatriculation et de 110 demandes de ré-adhésions, le recouvrement des cotisations chiffré à 38.245.230.029 FCFA sur lesquels un montant de 36.843.151.806 FCFA a été versés à la CANAM, le remboursement des prestataires conventionnés pour un montant de 24.469.177.827 FCFA représentant 2.574.000 Feuilles de soins » a dévoilé M. Dembélé.

A rappeler que les points inscrits à l’ordre du jour de ces sessions étaient l’examen et l’adoption entre autres du procès-verbal et état d’exécution de la 27ème session ordinaire du Conseil d’Administration de la CMSS ; du procès-verbal de la 5ème session extraordinaire du Conseil d’Administration de la CMSS ; du rapport du commissaire au compte sur les états financiers de la CMSS au titre de l’exercice 2021 ; du rapport d’activités et l’état d’exécution de la CMSS du 31 décembre 2021.

Concernant la 18ème session de la Délégation de Gestion de l’AMO, il était question d’examiner et d’adopter le procès-verbal de la 17ème session ordinaire, le rapport narratif de la gestion de l’AMO et les états d’exécution du budget et du plan d’action de l’AMO au titre de l’exercice 2021.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :