Célébration des autorités et légitimités traditionnelles : Puiser dans les racines culturelles pour bâtir un futur solidaire et harmonieux

Le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a présidé lundi dernier (11 novembre 2024) la 3e édition de la Journée nationale des Autorités et Légitimités Traditionnelles au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Cette célébration a mis en lumière le rôle essentiel des autorités traditionnelles dans la société malienne.

«Rôle et responsabilité des Autorités et ​Légitimités traditionnelles dans la préservation et l’éducation aux valeurs socioculturelles» ! Tel était le thème retenu pour cette 3e édition de la Journée nationale des Légitimités traditionnelles au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Une thème d’une portée cruciale car mettant en lumière un enjeu fondamental : le rôle central des autorités traditionnelles dans la préservation des valeurs socioculturelles !

Il met en exergue l’importance de ces figures emblématiques dans la transmission intergénérationnelle des savoirs et la consolidation de l’identité malienne. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, les légitimités traditionnelles apparaissent comme des piliers de la cohésion nationale. Elles jouent un rôle clé dans la régulation des conflits, la promotion du dialogue et la transmission des valeurs culturelles aux jeunes générations. Ce cadre permet de rappeler que la sauvegarde des traditions ne se limite pas à un simple devoir de mémoire, mais constitue un levier pour renforcer l’unité nationale et affronter les mutations sociétales.

La 3e édition de cet événement a été marquée par l’intervention du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. «Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits. Elles contribuent ainsi à restaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale», a affirmé le Général des Corps d’Armée Ismaël Wagué, représentant le Chef de l’Etat à la cérémonie.

Il a également rappelé que cette célébration annuelle, instaurée par décret en 2022, incarne la vision du président de la Transition. «Célébrer nos légitimités, c’est reconnaître leur rôle essentiel dans la transmission des éléments constitutifs de notre identité culturelle», a-t-il ajouté. Le Général Wagué a conclu en rendant hommage à l’engagement indéfectible des autorités traditionnelles dans la construction d’un Mali uni et prospère. En plus des activités culturelles et sociales, la journée a été marquée par une conférence animée sur le thème : «Rôle et responsabilité des Autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l’éducation aux valeurs socioculturelles».

Elle a rassemblé des experts, des chercheurs et des représentants des légitimités traditionnelles venus de différentes régions du Mali et des pays voisins. Les intervenants ont mis en lumière les défis et les opportunités liés à la préservation des valeurs culturelles dans un monde en constante évolution. Ils ont également exploré les moyens par lesquels les autorités traditionnelles peuvent renforcer leur rôle éducatif, notamment auprès des jeunes, afin de préserver les fondements de l’identité malienne tout en s’adaptant aux réalités modernes.

Cette conférence a permis d’engager un dialogue constructif sur les voies à suivre pour mieux intégrer ces légitimités dans les mécanismes de gouvernance, contribuant ainsi à l’avènement d’une société plus harmonieuse et résiliente…Le vernissage d’une exposition photographique, axée sur le thème de la journée, a permis de mettre en lumière la diversité et la richesse des pratiques culturelles maliennes. Ce moment a permis de sensibiliser le public sur l’importance de préserver ces richesses culturelles. Le volet social n’a pas été en reste. Une campagne de consultations médicales gratuites en ophtalmologie et en gérontologie a été organisée à la Maison des Aînés pour témoigner de l’attention particulière accordée aux détenteurs de ce patrimoine vivant.

L’événement a également rassemblé des délégations venues du Burkina Faso et du Niger, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), renforçant la dimension régionale de la célébration. Cette présence témoigne de l’intérêt partagé pour la valorisation des traditions comme socle de la stabilité dans l’espace sahélien. Cette journée réaffirme l’engagement du Mali à puiser dans ses racines culturelles pour bâtir un futur solidaire et harmonieux.

Sory Diakité

