Dans le souci de soulager les couches défavorisées pendant le Ramadan, le gouvernement a initié un vaste programme de solidarité, à travers des ruptures collectives du jeûne, des distributions de produits de première nécessité tout au long du mois à Bamako et dans des régions. Le lancement officiel s’est déroulé le mardi 12 mars 2024 au terrain Chaba de Lafiabougou, sous la présidence du ministre d’Etat, Abdoulaye Maïga en présence de plusieurs membres du gouvernement, de leaders religieux musulmans et chrétiens et des légitimés traditionnelles de Lafiabougou.

Après un point de presse organisée dans la matinée pour l’expliquer aux médias, cette action gouvernementale a été officiellement lancée dans la même journée à l’heure la rupture du jeûne. Sur place, les membres du gouvernement ont procédé au rituel avec les invités.

Dans la religion musulmane et chrétienne, la période du jeûne est un moment d’abstinence, d’entraide et de solidarité qui coïncide avec la période de forte chaleur, sur fond de crise énergétique. C’est donc dans la dynamique des dispositions urgentes pour la stabilisation de la fourniture d’électricité que s’inscrit l’initiative Sunkalo Solidarité. Laquelle vise à soulager les populations en mettant à leur disposition des aires de repos, éclairées dans les zones sensibles de Bamako et dans les régions. S’y ajoutent des distributions de kits de coupure du jeûne et des vivres secs.

Les lieux retenus sont les mosquées répertoriées au nombre de 813 dont 281 à Bamako et 532 dans les Régions. Les lieux de prières collectives sont au nombre de 64 dont 1 à Bamako. Les terrains répertoriés sont au nombre de 55 dont 18 à Bamako, 2 à Kati et 35 dans les Régions. Les sites des déplacés sont au nombre de 17, répartis dans 7 régions dont la région de Mopti (Sévaré, Médina-Coura, Barbé, Saréma), le District Bamako (Faladiè, Sénou, Centre Mabilé, Niamana) la région de Dioïla (Zantiguila), Ségou (Pélengana, Sébougou), Gao (Bawa, Tinwelene et Sosso – Koïra), Ménaka (Camp des Gardes, Darsalam et Essakane) et la région de Tombouctou. Autres actions de cette initiative gouvernementale, des installations des Kits d’éclairage, l’équipement électrique de tous les sites retenus en lampadaires solaires, dont 7000 sur des terrains et mosquées retenus, la réhabilitation des lampadaires sur les voies publiques.

Déplacés, démunis, veuves, orphelins civils et militaires

Au cours de cette opération d’un mois, 180.000 kits de rupture du jeûne composés d’eau fraîche, de dattes, de boissons tièdes, boissons fraîches, des plats chauds, fruits, etc. seront distribués sur les sites retenus. 150 000 tonnes de vivres (riz, mil, sucre, huile, etc..) seront distribuées dans toutes les régions et le district de Bamako, aux personnes vulnérables, déplacées, démunies, veuves et aux orphelins civils et militaires.

Les populations les plus démunies des 6 communes urbaines du district de Bamako, non concernées par les distributions gratuites, bénéficieront d’un meilleur accès alimentaire à un tarif adapté à leur bourse. Cette phase expérimentale couvrira 600 ménages, soit 100 ménages par commune. Le kit est composé de 50 kg de céréales, 5 litres huiles, 5 kg de sucre, 5 kg de lait. Le bénéficiaire ne paie que 50% du prix total et le reste par le Commissariat à la sécurité alimentaire. Pour la fête de Ramadan, 1000 enfants en situation difficile et des familles pauvres recevront des kits composés de vêtements et chaussures. Il y’aura également la distribution de 25 000 bœufs aux personnes démunies, pour leur permettre de bien célébrer la fête de Ramadan.

Par ailleurs, des ventes subventionnées de riz seront organisées : 9 304 tonnes à Bamako, 1 730 tonnes à Kayes, 1 500 tonnes à Gao, 5 000 tonnes à Mopti, 3 500 tonnes à Ségou, 600 tonnes à Tombouctou. Une offre de prix de 375 000 FCFA/tonne aux consommateurs au lieu de 500 000 FCFA sur le marché est aussi en vue.

Avec la forte chaleur qui s’abat sur la population, des consultations médicales gratuites sur l’hypertension artérielle, le diabète, l’ulcère seront organisées sur les sites et dans les régions pour les personnes âgées, les grands malades et les personnes démunies. Les casernes de veuves et orphelins ne sont pas en marge de cette opération.

Parlant des coupures d’électricité, le ministre Maïga a déclaré que le gouvernement est conscient des difficultés que la population endure. Selon lui, le président de la transition trouvera la solution au problème d’électricité comme ce fut le cas pour Kidal.

Drissa Togola

