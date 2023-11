Chronique du jour : Les personnalités au sein d’une entreprise

La vie au sein d’une entreprise s’avère facile pour certains, mais difficile pour d’autres. Cette diversité provient des différences de personnalité, d’éducation, de culture. Notre chronique du jour concerne les personnalités les plus courantes, qu’on peut rencontrer dans une entreprise.

L’étude de la personnalité humaine fut l’objet de débats dans la Grèce antique. Les échanges sur le sujet ont abouti à la «théorie des quatre tempéraments». Popularisé par Hippocrate, ce travail d’études de psychologie et de traits de caractère de chaque personne a été appelé la doctrine des humeurs.

Ainsi, nous distinguons quatre types de personnes ayant des humeurs différents qu’on peut rencontrer au cours de sa vie professionnelle : les personnes ayant un tempérament flegmatique, celles qui ont un tempérament sanguin, celles ayant un tempérament mélancolique et celles dont le tempérament est dit colérique. Et là, on peut se poser la question sur la définition du mot tempérament : « c’est une disposition générale de l’humeur et de la sensibilité d’un sujet dans sa relation avec lui-même et le milieu extérieur».

Matcher sa vie familiale, sociale et professionnelle n’est pas toujours facile. Se lever le matin à 5h, se préparer pour être au bureau avant 8h pour ensuite descendre à 16h (voire au-delà pour certains) relève du parcours du combattant. Tout au long de la journée, nous aurons à faire face à ces types de personnes :

Les sujets flegmatiques

Les collègues ayant ce type de tempérament sont bons pour gérer les tâches répétitives et sont très axés sur le détail. Animés par un équilibre mental très solide, ils savent écouter ce que chaque membre de l’équipe a à dire. Ils présentent des qualités comme tout autre tempérament humain.

En ce qui concerne leurs qualités : ils sont patients, méthodiques, organisés, ont un sens élevé de l’écoute des autres. Ils sont gestionnaires des conflits entre collègues et savent mettre en application leur flegme pour gérer les cas de stress, … etc.

Comme défauts, ils ont souvent un manque d’ambitions ou d’initiatives.

Les personnes flegmatiques sont généralement bonnes pour occuper des postes d’auditeurs financiers et comptables, de juges/magistrats, comptables, banquiers, gestionnaires de risques, pilotes etc… Tout travail demandant beaucoup de concentration et de force mentale pour gérer les stress.

Les sujets sanguins

Les collaborateurs de ce genre sont habiles et très audacieux quant à la prise de risques. Souvent très soucieux de l’humeur des autres, leur vie quotidienne est animée par la transmission de bonnes ondes. Sociables et ouverts d’esprit, ils aiment prendre l’initiative pour les grands projets. Ils représentent des atouts inestimables pour une société.

Comme qualités, ils sont des sujets ambitieux, artistes créateurs, dynamiques etc… Par contre, ils peuvent se décourager rapidement lorsqu’ils n’ont pas libre cours à leurs initiatives.

Les personnes sanguines sont de très grands analystes financiers, coordinateurs ou porteurs de projets, graphistes, dessinateurs, directeurs ou agents marketing, communicants etc…

Les sujets mélancoliques

Qualifié d’éternels solitaires, les collaborateurs mélancoliques sont très discrets et réservés. Egalement très fragile, ils réagissent très mal lorsqu’ils encaissent un coup, quitte à mettre en péril leur santé mentale. Disciplinés, sérieux et assidus ces individus aiment être mis au défi intellectuellement. Ils sont par contre très stressés, introvertis, anxieux et tendus tout le temps.

Grands écrivains, philosophes, les mélancoliques se sentent beaucoup plus à l’aise dans les endroits calme et occupent les postes sans stress. Ils sont : informaticiens, écrivains, architectes, peintres, dessinateurs etc…

Les sujets colériques

La présence de ce sujet, animé d’un fort caractère dans votre entreprise, ne passe pas inaperçue. Compétiteur farouche, il n’abandonne pas facilement et va toujours au bout de ses idées. Ce qui est tout le contraire d’une personne mélancolique. Assoiffé de pouvoir, ce sujet est toujours en quête de leadership. Comme qualités, il en a beaucoup : multitâches, objectif, perspicace et challenger. Par contre, il est toujours dans l’excès, rancunier, têtu et ne tient pas compte de l’avis des autres.

La personnalité colérique est bonne pour occuper les poste de manager, chargé d’affaire, de clientèle, entrepreneur, porteur de projet etc…

En conclusion, l’environnement en entreprise est un melting-pot regroupant divers comportements pouvant influencer positivement ou négativement les objectifs fixés. Si vous êtes recruteurs, décideurs ou employés dans une entité, vous devez connaître les ressources humaines qui la composent ainsi que les qualités et défauts y afférents afin de faire ressortir quelque chose de potable à cette diversité.

Ben Junior

Commentaires via Facebook :