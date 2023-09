Clôture de la SENARE : Les opérateurs économiques félicités pour leur soutien à la résilience du peuple malien

Pour officiellement clore les activités de la deuxième édition de la Semaine Nationale de Réconciliation (SENARE), le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Sociale en Charge de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le Col-major, Ismaël Wagué et son homologue Moussa Alassane Diallo en charge du ministère de l’Industrie et du Commerce, ont participé à la conférence-débat organisée à l’intention des opérateurs économiques du pays sous le thème « Le rôle des opérateurs économiques dans le renforcement de la résilience des populations » . A l’occasion, les autorités ont fortement félicité les opérateurs économiques pour leurs efforts consentis à satisfaire les besoins des populations malgré un difficile contexte pour eux. C’était le 21 septembre 2023 à la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Mali.

Ils étaient nombreux du secteur privé à prendre part à cette rencontre à ne citer que les représentants des Chambres Consulaires, les Organisations patronales, le REAO-Mali et bien d’autres.

Introduisant la session, la Conseillère du département de la réconciliation non moins présidente de la Semaine, le Colonel Malado Kéïta, est revenue sur les objectifs de paix et de réconciliation de la SENARE tout en insistant sur l’important rôle que jouent les opérateurs économiques dans la société, leur contribution dans la cohésion. Des propos bien accueillis par le Président de la CCIM, Madiou Simpara qui a en profité pour formuler des vœux d’accalmie et de stabilités et de paix pour le Mali tout en réaffirmant leur disponibilité et engagement aux côtés des autorités pour le bien-être du pays.

Après avoir déclaré que cette rencontre est une opportunité de dialogue et d’échange sur l’actualité, les priorités du Mali, le ministre Diallo dira qu’elle est surtout l’occasion de saluer la résilience des acteurs du secteur privé par maintes efforts consentis ont facilité le quotidien des Maliens et à faire face au blocus de la CEDEAO et de l’UEMOA et ses corollaires. Le ministre de l’industrie et du commerce, a également invité le secteur privé à s’investir dans la production, la commercialisation et la consommation locale.

Le Col.-Maj Wagué a accordé son violon à celui de son homologue pour féliciter et encourager les acteurs du secteur privé pour soutenir la quête de la souveraineté qui inéluctable est confrontée à beaucoup de difficultés et qui requiert d’énormes sacrifices de chaque malien et malienne. Il a ensuite invité l’ensemble du peuple malien à la paix et à la réconciliation qui selon ses dires ceci ne peut se résumer à une semaine mais un combat de tous les jours.

Khadydiatou SANOGO:/maliweb.net

