Clôture du séminaire sur les Droits de l’Homme et la Bonne gouvernance : Des jeunes du Mali s’engagent en faveur de la DUDH

Le mercredi 13 décembre 2023 les rideaux sont tombés sur les travaux du séminaire de trois jours initié par l’ONG ASRAD sur les Droits de l’Homme à l’intention des jeunes du Mali au Grand hôtel de Bamako. Au terme de la formation, les jeunes se sont engagés à s’approprier la Déclaration universelle des droits de l’homme ( DUDH) et à les utiliser en faveur de la paix et la cohésion au Mali.

Initié par l’ONG ASRAD dans le but d’outiller la jeunesse malienne dans sa diversité sur les droits l’homme et l’amener à en faire bon usage au sein des communautés, telle était la vision souhaitée par les organisateurs dudit séminaire.

Selon le président de l’ ASRAD, Kaminè Doumbia, ces objectifs ont été atteints car au terme de la formation les jeunes ont été initiés aux définitions et différents concepts des droits de l’homme ainsi que les 30 articles contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Des propos sont renchéris par les participants. Nina Wallet et Oumar Traoré tous deux participants au séminaire, déclarent être prêt à promouvoir les droits de l’homme partout où ils se trouveront. Aussi, ils ont tenu à chaleureusement remercier l’ONG ASRAD et son partenaire financier l’Ambassade du Luxembourg au Mali pour cette opportunité qui les renforcent dans leur leadership et les renforcent dans leur engagement pour la promotion des droits humains au Mali comme moyen de cohésion et de paix.

En perspective M. Kaminè Doumbia assure qu’un suivi sera fait pour évaluer l’impact de la formation car les jeunes ainsi formés et mis en réseau ont désormais pour mission de promouvoir les droits de l’homme auprès de leurs communautés.

