Collaboration mairie CV-Fondation Empower-Mali : Badalabougou est doté d’un CDPE

La collaboration entre la Mairie de la Commune V (CV) du District de Bamako et la Fondation Empower-Mali, a permis la réalisation d’un Centre d’Education de la Petite Enfance (Communément appelé, Jardin d’Enfants) au quartier Badalabougou en face de la Mairie CV. D’un cout total de 105 791 000 000 FCFA, le ruban inaugural du joyau architectural a été coupé, le jeudi 26 janvier 2023, par le Directeur Exécutif de la Fondation, Yeah Samaké et le maire de la CV, Amadou Ouattara .Une centaine d’enfants y bénéficieront de l’éducation préscolaire.

C’était en compagnie de plusieurs personnalités, dont les représentants : du ministre d’Etat de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; du ministre de l’Education Nationale ; de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ; du Gouverneur du District, du Maire du District ; du Coordinateur des Chefs de quartier de la CV. Le membre du CNT, Aly Koné était présent. Certains maires ou représentants des Communes du District ont pris part à l’évènement.

Le centre de développement de la petite enfance de Badalabougou est une bâtisse de 3 salles de classes équipées, une loge gardien, une cantine avec un mur de clôture et l’aménagement d’une partie de la cour. Le Directeur Exécutif de la Fondation Empower – Mali a financé la construction des 3 salles de classe et une cabine de toilettes pour un coût de réalisation de 39 millions de Francs CFA. La Mairie de la Commune V sur budget communal a financé les travaux de construction du mur de clôture , de la cantine , de la loge gardien et de l’aménagement de la cour pour un coût de réalisation de 49 791 521 F CFA . L’équipement du centre a coûté la somme de 17 000 000 F CFA, toujours sur budget communal. Le coût de réalisation total s’élève à 105 791 521 F CFA. Cette infrastructure viendra combler un vide en matière d’éducation préscolaire et augmentera la capacité d’accueil des structures éducatives en CV.

Le Maire de la CV a témoigné devant le représentant du ministre d’Etat de l’Administration totale et la Décentralisation toute sa joie et celle de l’ensemble du Conseil municipal pour l’intérêt que le Gouvernement a accordé à la réalisation du Centre de développement de la petite enfance de Badalabougou. « En effet depuis l’adoption du programme décennal de développement de l’Education ( PRODEC ) en 1998 et la mise en œuvre du programme d’investissement sectoriel de l’Education ( PISE ) en 2001 dans le cadre de la décentralisation , le gouvernement du Mali s’est engagé à accorder une attention soutenue au développement de la petite enfance matérialisé par la mise en œuvre de plusieurs projets dans le domaine en collaboration avec ses partenaires au développement », a rappelé Amadou Ouattara .

Ainsi, dira le Maire, la Commune V du District de Bamako, en collaboration étroite avec le Directeur Exécutif de la Fondation Empower – Mali entend rehausser le taux de préscolarisation des enfants. Pour M. Ouattara, la réalisation du Centre de développement de la petite enfance de Badalabougou, est une véritable fierté pour l’équipe communale. « C’est un acte important qui témoigne de la vitalité de notre commune. Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au développement de nos enfants. Ils sont le renouveau, la pérennité et la continuité. Leur réussite est donc un enjeu majeur pour la collectivité », est-il convaincu.

La construction de ce joyau Architectural a une histoire. C’est l’œuvre de la collaboration étroite entre la Mairie de la Commune V du District de Bamako et le Directeur Exécutif de la Fondation Empower – Mali. Raison pour laquelle, le Maire a adressé, au nom du conseil communal et de toutes les populations de la Commune V du District de Bamako, les sincères remerciements et une profonde gratitude au président de la Fondation Empower – Mali et à travers lui, le Conseiller Aly KONE, membre du Conseil National de Transition pour l’octroi de ce kit scolaire.

Gaoussou Madani Traoré

