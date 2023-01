Le lancement de l’Association des Transitaires et Déclarants du Mali (ATDM) a eu lieu le samedi le 7 janvier, au CICB.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’ATDM, Aly Kouma et de ses collègues ainsi que du représentant du maire de la Commune III du District de Bamako, Cheick Fantamady Traoré. L’on notait également la présence du coordinateur des chefs de quartier de Bamako, Bamoussa Touré.

Au cours de cette rencontre, le président de l’ATDM a fait savoir que l’objectif de cette cérémonie est de développer le transit au bénéfice du Mali, en contribuant au développement du pays à travers la réalisation et la satisfaction des besoins de la population malienne dans de nombreux domaines. Mais aussi développer le partenariat entre le secteur du transit et tous les autres secteurs intervenants dans le domaine économique du Mali.

En outre, le président de l’ATM Aly Kouma a laissé entendre que l’objectif principal de l’association est le renforcement de l’unité, la cohésion sociale entre les transitaires et déclarants et tous les autres opérateurs économiques du Mali. Il poursuit: « c’est aussi promouvoir et développer les partenariats entre les secteurs du transit et tout autre secteur intervenant dans le domaine économique de notre pays».

Aux dires du représentant du maire de la Commune III du District, les transitaires et déclarants du Mali ont toujours contribué à l’essor économique du pays. «Ils ont créé beaucoup d’emplois pour lutter contre le chômage et participé au développement du Mali», a déclaré Cheick Fantamady Traoré.

De son côté, le secrétaire général de l’ATDM, Mamadi Sangaré a affirmé que leur organisation ne sera pas en marge du changement en cours dans notre pays. Selon lui, elle contribuera à la construction du Mali Kura. Il a aussi annoncé que l’Association se veut être un complément pour accompagner des autres structures déjà existantes.

Madou Doumbia

(Stagiaire)

