Crise sociopolitique au Mali : AISLAM condamne les attaques ciblées contre la mosquée de l’imam Dicko

L’Association islamique pour le salut, lors d’un point de presse animé, ce mardi 28 juillet, à Bamako, à propos de la crise sociopolitique que le Mali traverse, a condamné avec la dernière rigueur les attaques dont a fait l’objet la Mosquée de l’Imam Mahmoud Dicko.

Il faut noter que ce lieu de culte a été l’épicentre des affrontements qui ont marqué la capitale malienne les 10, 11 et 12 faisant environ 4 morts et plusieurs personnes blessées. « Nous condamnons fermement l’attaque sanglante et ciblée du lieu de culte qu’est la mosquée Salam de Badalabougou et surtout que ladite attaque a eu lieu au mois sacré Dhul-Al Qi’da », a déclaré le secrétaire à la communication de AISLAM, Mohamed Kimbiri, qualifiant ces tueries d’une action préméditée dont l’objectif visait à ôter la vie des fidèles musulmans. Dans la même veine, AISLAM a rejeté les destructions des biens privés et publics.

Pour rappel, la classe politique malienne, les organisations de défense de droits de l’Homme, la communauté internationale et la CEDEAO ont exigé l’ouverture d’une enquête indépendante pour situer la responsabilité des violences perpétrées contres les populations civiles, les biens privés et publics.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

