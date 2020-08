Crise sociopolitique : Le bouillant front social comme catalyseur ?

Tout porte à croire que le président IBK aura fort à faire avec l’intransigeance de ses contestataires du M5-RFP, qui pourraient être renforcés dans leurs récriminations par un front social traversé par de forts courants de convection.

-Maliweb.net- En plus du véritable baroud d’honneur du M5-RFP, la semaine qui commence avec de multiples manifestations, le président IBK et son Premier ministre seront confrontés à un front social en ébullition.

En effet, les contestataires sociopolitiques du régime IBK projettent monter d’un cran leur lutte pour contraindre le chef de l’Etat et son régime à démissionner ou, au moins, à faire des concessions de taille. C’est ainsi que des caravanes de remobilisation des troupes sont prévues sans compter un nouveau rassemblement pour les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 août avec sit-in dit « non-stop » au Boulevard de l’Indépendance.

Ces mouvements risquent d’être élargis et renforcés par des travailleurs de différents secteurs qui projettent entrer en grève dans les prochains jours. Cela pourra être le cas avec des enseignants mécontents qui annoncent une grève illimitée à compter de ce lundi 17 août, visiblement mécontents de voir les promesses d’application de l’article 39 de leur statut non concrétisées sur leurs bulletins de paye. Il faut surtout craindre que cette nouvelle grève des enseignants n’entraîne une certaine radicalisation de cette colère syndicale, qui laisse entendre une possibilité de prise en otage des examens scolaires prévues pour bientôt.

De même, les syndicats des administrateurs civils projettent une grève de 15 jours à compter de la fin de ce mois d’août. Tandis que d’autres administrations menacent d’observer des arrêts de travail pour des raisons essentiellement financières. Et, puisque l’Etat a des difficultés de trésorerie, il est probable que le Trésor public ne puisse pas satisfaire toutes ces revendications salariales ou d’avantages pécuniaires. Et ces mécontents pourraient être récupérés par les contestataires du M5-RFP. Ce qui risque de donner une autre tournure à la grave crise sociopolitique que traverse le pays. Il urge que l’Etat décrète rapidement une autre trêve sociale pour parer au plus pressé et essayer de sauver les meubles, avant qu’il ne soit trop tard.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

