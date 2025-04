Des hommages au bureau sortant de la CNDH : Le ministre Kassougué félicite Aguibou Bouaré et son équipe

Le mercredi 9 avril 2025, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a présidé la cérémonie d’hommage au bureau sortant de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). C’était en présence d’Aguibou Bouaré et de son équipe.

Dans le contexte particulièrement difficile que vit notre pays ces dernières années, quoi de plus normal que de remercier et féliciter les fils méritants pour leurs bons et loyaux services à la nation ? Ainsi pour Mamoudou Kassogué, « il est incontestable que la CNDH a connu des avancées significatives, dont l’accession au prestigieux statut ‘’A’’, en mars 2022 ».

Il s’agit, en effet, de la plus haute reconnaissance internationale en matière de défense et de protection des droits de l’homme. «Cette consécration a eu lieu dans un contexte sous – régional voire international défavorable à cause des choix de notre pays. Il n’en fallait pas plus pour dédire ceux qui tentaient de ternir l’image de notre pays». S’adressant à Aguibou Bouaré, le Garde des sceaux a salué «l’excellente» relation entre la CNDH et le ministère bâtie «sur votre sens élevé du devoir et le sens de responsabilité et votre loyauté envers la Nation malienne».

Président et porte-parole du bureau sortant, il s’est réjoui de la reconnaissance du ministère de tutelle : «C’est une des rares occasions où on peut être prophète chez soi, grâce à la reconnaissance et l’honnêteté de personnes crédibles et intègres». Manifestement ému, il s’est dit particulièrement heureux de cette reconnaissance à laquelle il ne s’attendait pas. Heureux pour lui, mais aussi pour ses camarades du bureau sortant, dont Me Aïssata Founé Tembelly, vice-présidente sortante reconduite à son poste, Aly Maïga, magistrat de classe exceptionnelle, Ibrahim Souley Maïga, Dr Bouréima Kelly, Thierno Hady Thiam, Mamadou Thiéro, feu Me Fatoumata Djourté Dembélé.

