Digitalisation de l’administration : Les avertissements du ministre de la Sécurité

A travers un communiqué, le ministre de la Sécurité et la Protection civile, le Général de brigade Daoud Aly Mohammedine a mis en garde contre tout manquement au devoir et prévient en même temps des conséquences.

“Tout manquement au devoir, ou comportement malicieux tendant à contourner la procédure édictée dans le paiement digital ne saurait rester sans conséquence et il sera sanctionné avec la dernière rigueur”, indique ledit communiqué. Tout en soulignant dans la foulée l’option des autorités pour la modernisation de son administration à travers la digitalisation des moyens de paiement, le ministère rappelle la partition de son département en tant que cheville ouvrière de sa réussite. Toutes choses qui commandent, à ses yeux, un fort esprit patriotique et un engagement accru de la part des Forces de Sécurité appelées à relever ce défi. Le processus est irréversible laisse-t-il entendre par ailleurs, et requiert à la fois de la vertu et de la probité chez les agents des Forces de Sécurité commis à cet effet. Par conséquent, les usagers sont invités par la même occasion à collaborer en dénonçant tout agent des Forces de Sécurité dont les agissements sont contraires à l’éthique professionnelle afin qu’il réponde de son forfait.

Aly Poudiougou

