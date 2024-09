Dio-Gare : C’est parti pour la distribution gratuite de 9 tonnes de maïs aux personnes vulnérables de la commune

La généreuse opération a commencé le jeudi, 19 septembre 2024, dans la commune rurale de Dio Gare ; c’est une campagne distribution alimentaire gratuite initiée par le gouvernement à travers le Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Le coup d’envoi de la distribution a été donné par le maire Daouda Kané, en présence des conseillers du chef village, des représentants l’Association pour le Développement et Assistance aux Personnes Démunies (ADAPD) et les représentants bénéficiaires.

Il s’agit à travers cette campagne de distribuer gratuitement 9 tonnes de maïs à plus de 500 bénéficiaires en raison de 2 sacs de 50 Kilogrammes par famille. Le maire de la Commune de Dio-gare, Daouda Kané a rappellé que c’est chaque année que le gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire fait des dons aux communes. « Et c’est aujourd’hui que nous sommes ici pour notre Commune. C’est donné par l’État, à travers le projet de l’Association pour le Développement et l’Assistance aux Personnes Démunies », a-t-il déclaré.

Avant d’expliquer que, c’est 9 tonnes de maïs, de 180 sacs qui seront distribuées à plus de 300 personnes soit 2 sacs de 50 kg par ménages vulnérables. « Ces personnes ont été recensées grâce aux témoignages, non seulement des chefs de villages et de ses conseillers mais aussi par les chefs religieux. Pour moi, c’est vraiment des gens qu’on doit aider. Par ce qu’ils sont généralement des personnes malades et des veuves. Une personne qui n’est pas en bonne santé, il sera très difficile pour lui travailler physiquement comme les autres. C’est vrai que, nous sommes ici des agriculteurs et éleveurs mais ils sont rares ceux qui peuvent travailler et se nourrir convenablement », a précisé le maire. Daouda Kané d’ajouter : « le don n’est pas fait seulement à notre Commune mais à toutes les autres à travers le pays. Alors nous allons faire ce travail comme ça été demandé, en respectant les consignes données. Notre Commune travail avec beaucoup d’autres partenaires notamment le Développement Social, les Usines, l’État lui-même …. ».

Le maire Kané a félicité le gouvernement, plus précisément le gouverneur de la région de Koulikoro, le préfet et ses adjoints ainsi que ses collègues maires pour le travail fait. Il a aussi félicité et remercié les représentants de l’Association pour développement et Assistance aux Personnes démunies (ADAPD) présents à l’occasion. « Ils sont là au nom du gouvernement, pratiquement le ministère de l’Administration et de la Décentralisation Territoriale. Et nous prions pour la paix au Mali», a-t-il déclaré. Quant à Sékou Konaté, conseiller du Chef du village, il rappellera que chaque année que le gouvernement leur fait de dons destinés aux vulnérables. Avant d’encourager l’État dans ces genres gestes. « Nous remercions la Mairie pour le respect qu’elle nous accorde et les représentants du ADAPA ». Très ému, Madou Sissoko, un bénéficiaire, a rappelé que ce n’est pas la première fois qu’il bénéficie de ce don, c’est pratiquement chaque année. « Je remercie le gouvernement pour ces gestes et je prie Allah le puissant pour que la paix revienne au Mali », a déclaré Madou Sissoko. Mamadou Togo, un représentant de l’Association pour le Développement et l’Assistance aux Personnes Démunies (ADAPD), dira qu’ils sont des partenaires de l’État dans cette distribution alimentaire gratuite. « Nous avons été envoyé par l’État pour venir participer à cette remise. Cette année nous devons distribuer 691 tonnes de maïs à 14 460 personnes vulnérables réparties dans 6910 ménages dans les Communes du cercle de Kati dans la région de Koulikoro, et c’est pareil comme ça à travers le Mali », a-t-il déclaré.

