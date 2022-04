En quatre jours d’opération spéciale, du 10 au 14 avril 2022, les hommes de l’inspecteur général des douanes, Amadou Konaté, ont mis le main sur 377 briques de cannabis, 59 plaquettes d’or, 4868 baguettes d’explosifs et d’importantes quantités de détonateurs.

D’après une source douanière, un important coup de filet de quatre jours, entre le 10 et 14 avril 2022, a permis à Amadou Konaté, inspecteur général des douanes, et ses hommes, de mettre la main sur 377 briques de cannabis, 590 plaques d’or, des détonateurs et 4868 baguettes, lors d’une opération spéciale menée à Kati, Kadiana et Bamako.

Emballées dans des sacs plastiques, les briques de cannabis étaient dissimilées dans un camion d’immatriculation malienne en partance pour le Sénégal. Les stupéfiants, d’une valeur marchande estimée à 900 millions de FCFA, ont été détectés par les éléments de la Direction du Renseignement et des Enquêtes à Kati, le 10 avril dernier, aux environs de 13heures. Selon les sources douanières, les suspects ont fui, mais les investigations sont en cours afin de les retrouver ainsi que les éventuels complices. Quelques jours après la première saisie, les hommes du lieutenant-colonel, Diagueli Diakité, récidivaient en mettant encore la main, le 14 avril, sur 12kg d’or environs dans la localité de Kadiana, soit 59 plaquettes d’une valeur de près de 200 millions FCFA. C’est une voiture de tourisme de marque Suzuki, portant une plaque d’immatriculation ivoirienne, qui transportait la précieuse marchandise. Le présumé détenteur de la marchandise a été intercepté par une mission dépêchée sur la zone. Le métal jaune a été découvert dans plusieurs caches aménagées et dispersées un peu partout dans le véhicule. Cette belle prise vient ainsi compléter une semaine remplie pour les hommes de L’inspecteur général, Amadou Konaté, qui a d’ailleurs félicité la patrouille pour les exploits. Deux jours après, les mêmes éléments réussissaient à dénicher, à Magnanbougou en commune VI du District de Bamako, des cartons de détonateurs et 4868 baguettes d’explosifs. Une prouesse également due aux renseignements fournis par les réseaux douaniers qui multiplient les opérations sur le terrain dans le cadre de leur mission de protection et de sécurisation du territoire contre des trafics illicites.

Mamadou Coulibaly, Stagiaire

