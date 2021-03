Dr Bakary Sambe, directeur de Timbuktu Institute : « La survie du Mali est celle de l’Afrique »

Le sénégalais Dr Bakary Sambe, directeur de Timbuktu Institute, est à Bamako pour lancer officiellement les activités du bureau Mali & Sahel de son institut. Un évènement qui a eu lieu, ce jeudi 11 mars, au Grand hôtel de Bamako.

– maliweb.net – « Initiatives endogènes et stratégies internationales : vers la co-construction de la paix et de la stabilité au Mali ? ». C’était le thème principal développé par Dr Bakary Sambe, directeur de Timbuktu Institute, un centre d’études sur les sujets relatifs à la paix. Le respect de la dignité, a débuté le conférencier, doit être au cœur de la solidarité et de la coopération internationale. « L’idéal serait que celui que l’on désigne souvent comme « bénéficiaire » devienne un « coopérant », a plaidé Dr Sambe.

Aux dires du directeur de Timbuktu Institute, la culture reste le levier « sous-exploité »en matière de recherche de paix dans le Sahel. Le pays du « Sinankuya », mécanisme social « permettant la paix même dans l’adversité », ira chercher la paix dans ses tripes, a affirmé Dr Bakary Sambe. Convaincu que les héritiers des bâtisseurs de l’empire de Wagadu sont « capables du meilleur » pour l’Afrique, Dr Sambe lance : « La survie du Mali est celle de notre région. Sa paix est celle de tout le monde ».

D’autres thèmes ont été développés au cours de la conférence de lancement. A savoir : « Le rôle des facteurs et des acteurs endogènes dans la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et au Mali » développé par Moussa Makan Camara, président de la Fondation Balanzan. Quant à l’ancienne ministre Maïga Sina Damba, vice-Présidente du Réseau des Femmes Ministres et Parlementaires du Mali, elle a développé le thème : « Quelle place pour les femmes et les initiatives féminines dans la stabilisation et la mise en œuvre de l’Accord de paix au Mali ? »

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :