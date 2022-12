. Les travaux de la 26ème édition de l’Espace d’ Interpellation Démocratique ont débuté ce Samedi 10 décembre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako CICB. Ces assises offrent l’occasion aux citoyens, chaque année, d’interpeler les décideurs sur les cas d’injustice dont ils pensent être « victimes » et les violations de leurs droits. A l’image des autres années, les expropriations de terres et les spéculations foncières ont dominé les interpellations. Certains citoyens regrettent « l’absence de suite » à leurs dossiers et reviennent à la charge devant le jury.

La particularité de cette 26ème édition de l’Espace d’interpellation démocratique (EID) réside dans le choix des neuf membres du jury qui sont toutes des personnalités maliennes contrairement aux éditions précédentes.

L’événement, placé sous l’égide du Médiateur de la République, à été présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel K. Maïga, en présence des membres du gouvernement, du Conseil national de transition (CNT), des représentants du corps diplomatique, des autorités coutumières et traditionnelles et des défenseurs des droits humains.

Au total 334 dossiers ont été déposés à la Médiateur de la République pour cette 26ème session de l’Espace d’Interpellation Démocratique. Parmi ces dossiers 28 retenus pour lecture, 215 pour suite à donner , 84 non retenus et 07 déjà règles. Les 28 dossiers qui ont fait l’objet de débats ce samedi portent essentiellement sur le foncier, la régularisation de situations administratives, des problèmes de pensions et de paiements de prestations (contrats de marchés publics).

Ainsi, il faut noter que grâce à l’engagement du président de la transition son excellence Colonel Assimi Goita d’assurer une justice équitable pour les maliens, certains ministres interpellés ont pris l’engagement séance tenante de remettre certaines victimes dans leurs droits. Tel fut le cas de l’interpellatrice Mme Diarra nettoyeuse au CSCOM à Kayes dont le ministre de l’administration territoriale Colonel Abdoulaye Maïga a donné l’assurance du paiement de la totalité de ses dû.

Mamadou S KONE

