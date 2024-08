Enjeux sécuritaires au Sahel : La part de la foi et du rapportage

L’Union catholique africaine de la presse (Ucap) et sa section malienne, l’Association des journalistes catholiques du Mali (AJCM) en collaboration avec la Conférence épiscopale du Mali (CEM) a organisé du 12 au 17 août 2024, à Bamako, au Mali, un séminaire international dénommé Refresher Program sur le thème “Sahel – sécurité – redevabilité, quels rôles pour les journalistes croyants ?“. C’était sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné.

Ce séminaire international, qui a eu lieu au Centre Abbé David situé à Sébénikoro (Commune IV du district de Bamako), avait pour objectif d’explorer le rôle significatif que peuvent jouer les journalistes croyants dans la compréhension et la résolution des défis de sécurité dans la région du Sahel en particulier et en Afrique en général. L’événement a réuni des experts, des professionnels des médias et des journalistes de toute l’Afrique sans distinction de religion.

Le Sahel est une région d’une importance stratégique majeure, confrontée à des défis complexes en matière de sécurité et de gouvernance. Les journalistes, en tant que gardiens de l’information et des valeurs démocratiques, ont un rôle crucial à jouer dans la compréhension et la résolution de ces défis. Dans un contexte où la liberté de la presse est souvent mise à mal, où la désinformation prolifère et où les journalistes sont parfois directement menacés, les journalistes croyants ont jugé essentiel de réaffirmer l’importance de leur rôle dans la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la paix.

D’où la tenue de ce Refresher program qui se voulait un moment de partage et de réflexion constructif, au service de la profession et des communautés. Les échanges ont porté, entre autres, sur la redevabilité, sur les enjeux sécuritaires au Sahel, sur le rôle et la responsabilité du journalisme dans ces questions-là. Il a été également question du rôle qu’un journaliste communicateur peut et doit faire pour lutter contre toutes les difficultés sécuritaires, de redevabilité, de problème de gouvernance au Sahel.

“Aujourd’hui, nous nous interrogerons sur la manière dont les journalistes croyants peuvent apporter une contribution spécifique à ces enjeux. Notre foi peut être une source d’inspiration, de courage et d’intégrité dans notre travail journalistique, mais elle soulève également des questions éthiques et déontologiques importantes”, a expliqué le président de la commission d’organisation, Alexis Kalambry.

A l’entendre, au terme de ce forum, il est prévu de produire les actes du Refresher et que ces actes porteront sur le résultat de nos réflexions et comment nous pourrions disséminer ça avec nos autorités en mettant tout le monde au courant de ce qu’on a fait des décisions qu’on aurait pris et des résolutions qu’on demanderait à être appliquées pour ce qui concerne notre part de responsabilité.

Dans son intervention, le représentant de la Conférence épiscopale, affirmera que sa présence à cette cérémonie consistait à soutenir ce forum qui, dira-t-il, est une occasion propice pour nos journalistes de se former davantage afin de donner des informations claires et précises. “Comme nous l’avons souligné, l’information circule aujourd’hui de façon très impressionnante avec des vitesses vertigineuses. Donc pour nous, il s’agit de faire circuler la vérité et non des discours trompeurs et des fausses informations”, a-t-il souligné.

Il ajoutera que l’Eglise accompagne tous les journalistes qui veulent construire la nation, construire une société de paix, de justice et de vérité pour le bien commun du peuple. Le représentant de la conférence épiscopale, termine en priant et bénissant ce forum afin qu’il soit pour notre pays une source de paix, de cohésion et de stabilité.

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des cultes, se dit combler de joie de voir que ces journalistes ont connu leur rôle en tant que hommes de foi, en tant que croyants pour savoir qu’ils ont aussi un rôle de contribuer et surtout à la sécurité de notre zone du Sahel qui est aujourd’hui notre zone de l’AES. Il qualifie ce forum d’une bonne initiative.

L’Union catholique africaine de la presse (Ucap) est une organisation continentale constituée de professionnels des médias dont le siège est au Sceam à Accra (Ghana). L’un des principaux objectifs de l’Ucap est de contribuer à la croissance personnelle et spirituelle des professionnels des médias, notamment des journalistes et des communicateurs. Cette organisation sert de point de rencontre et de centre de coordination pour les activités apostoliques et professionnelles en matière d’évangélisation et de développement humain. En outre, l’Ucap a activement élargi son réseau de collaboration avec des organisations non catholiques dans le cadre de son champ d’action opérationnel.

Ibrahima Ndiaye

