États généraux : La jeunesse réclame un quota pour les postes électifs et nominatifs

A l’issue des Etats généraux tenus au mois de décembre 2023, la jeunesse malienne a formulé plusieurs recommandations adressées au Chef de l’Etat. Parmi celles-ci, la couche juvénile, représentant 70 % de la population, demande un quota minimum de 30% pour les postes électifs et nominatifs.

Après une dernière édition tenue en 1993, les Etats généraux de la jeunesse ont repris en fin de l’année passée. Lors de cette édition de reprise, les travaux se sont déroulés du 1er au 22 décembre 2023. Ils se sont déroulés en trois phases notamment au niveau des communes, régions-district de Bamako-diaspora ainsi que la phase nationale. Les concertations ont eu lieu autour de plusieurs thématiques telles que : jeunesse, gouvernance, réformes politiques et institutionnelles, jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale, jeunesse, emploi, croissance économique et développement durable, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale, jeunesse, sport, culture, art et construction citoyenne, jeunesse, vie associative et participation publique.

Au total, près de 600 communes, 19 régions plus le District de Bamako ainsi que la diaspora ont activement contribué à ces États généraux de la jeunesse ayant regroupé toutes les couches sociales, corporations de travail, représentants de partis politiques et de syndicats.

Au terme des échanges, 256 résolutions ont été validées, apportant des contributions significatives sur les six thématiques définies. Dans leurs recommandations, les jeunes ont souhaité l’organisation d’un cadre de rencontre entre le Chef de l’Etat et les jeunes, la digitalisation du processus de dépôt des dossiers de candidatures aux concours de recrutement de l’Etat et des Collectivités Territoriales ainsi que dans les Forces Armées Maliennes, l’adoption d’une loi fixant un quota de 30 % à 40 % à accorder à la jeunesse pour les postes nominatifs et électifs.

