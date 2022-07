Ce samedi 23 juillet 2022, dans la salle de conférence de l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) Djimé Diallo de Kangaba qui a refusé du monde, a eu lieu la cérémonie de sortie de la 31e promotion dudit établissement. Baptisée, feu Djibril Naman Keïta, cette promotion a comme parrain : Moulaye Oumar Haidara, président du PDES. Le thème : “Le rôle et la place de l’enseignant dans le processus de refondation du Mali”, a été débattu par les élèves-maîtres.

Les jeunes frères et sœurs, notamment : Seydou Naman et Mamadou Naman mais aussi la veuve de feu Djibril Naman Keïta, Ayicha Haïdara et l’oncle de la famille : Falaye Keïta, ont massivement assisté à la cérémonie de baptême. De même que l’ensemble de ses enfants conduits par leur aîné Mohamed. Le DCAP, le Préfet, le maire de la commune de Minidian (Kangaba) et le président du Conseil de cercle de Kangaba étaient présents. Les élèves-maitres de l’établissement ont massivement assisté à l’évènement. Après l’installation des invités, il a été chanté en coeur l’hymne national du Mali. Le public a été émerveillé par les sketches et les chansons produits par les élèves-maîtres de l’IFM.

Le DG de l’IFM, avant tout propos, a fait observer une minute de silence en la mémoire de feu Djibril Naman Keita, ” un enfant prodige du Mandé et particulièrement de son Karan natal”. Mais aussi en la mémoire des soldats maliens récemment tombés par les attaques terroristes. Il a demandé à la 31e promotion d’honorer dans leurs faits et actes la mémoire l’illustre disparu.

Le représentant du Chef de village a vivement salué les innombrables œuvres de feu Djibril à « Kaba » et a souhaité que les futurs maîtres servent d’exemple dans l’exercice de leur noble métier. Le représentant du Corps professoral a quasiment dit les mêmes propos. Le président du Conseil de Cercle de Kangaba, Naïdabou Keita, a témoigné que “l’illustre disparu était son compagnon de toujours“. Feu Djibril Naman, d’après lui, était un digne fils du Mandé mais notamment du Mali. Qu’il vivait en bonne intelligence avec toutes les communautés de son pays. Qu’il avait toujours prôné l’entente avec tout le monde.

Le maire de la Commune Urbaine de Karan, dont feu Djibril Naman était le maire arc-en-ciel plébiscité, a vivement remercié toutes les personnes qui ont été à l’origine du choix de son prédécesseur pour baptiser la 31e promotion de l’IFM Djimé Diallo de Kangaba. Fadjimba Keïta a fait savoir que l’illustre disparu était aussi un fils prodige de Kangaba. Ainsi, a-t-il demandé à la 31è promotion d’œuvrer inlassablement pour avoir l’image de feu Djibril ! Fadjimba a aussi fait des futurs maîtres et maîtresses, des citoyens d’honneurs de Karan.

Au nom de de la famille feu Djibril Naman Keita, Modibo Diabaté (le griot et compagnon du disparu), apparemment satisfait, a chaleureusement remercié les organisateurs de la cérémonie, en l’occurrence ceux qui ont pris l’initiative du baptême. Puis, il a procédé à la présentation des membres de la famille Naman Keita. Modibo Diabaté n’a pas manqué de livrer au public la vie professionnelle et politique de feu Djibril Naman Keita.

Le président des élèves-maîtres a vivement remercié les parents de feu Djibril Naman Keita d’avoir honoré leur demande de baptiser sa promotion du nom de leur regretté frère. Il a salué la mémoire des vaillants soldats récemment tombés lors des attaques terroristes contre nos camps et postes militaires. Fotigui Sangaré a appelé à la vigilance l’ensemble des maliens afin de pouvoir aider nos forces de Défense et de Sécurité à traquer les terroristes.

Gaoussou Madani Traoré, envoyé spécial à Kangaba /

(Encadré) Qui était Djibril naman Keïta ?

Feu Djibril Naman Keïta était marié et père de plusieurs enfants. Il fut le Directeur Administratif et Financier de Dakar-Bamako-Ferroviaire (DBF) avant d’exercer ses droits à la retraite. Il occupa quasiment tous les postes au niveau de la Comptabilité des Chemins de Fer du Mali(CFM) jusqu’à celui de Chef Comptable. A l’avènement de la Concession de TRANSRAIL, il devint l’une des personnalités les plus importantes. Il était un adepte du travail bien accompli. Djibi était un diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration-Sciences Economiques, option Gestion d’Entreprises. Il fit plusieurs stages de Formation et de perfectionnement, notamment en France et aux USA. Ses collègues retenaient de lui un Chef d’un bon commerce. Qui se mettait à l’écoute et au service de tous.

Sur le plan sociopolitique, Djibi fut le 1er vice-président du Grand forum du Mandé, le président de l’Association des Municipalités du Mandé (AMUMA), le père spirituel du mouvement Kaaba Kanu qui devait soutenir sa candidature aux législatives. Il fut l’édile de Karan, la seule Commune urbaine du cercle de Kangaba. Sous la bannière « Arc-en-ciel », liste unique, Djibril Naman Keïta, maire sortant, avait rempilé pour un second mandat. Plus tard, il démissionna de son poste de maire pour être candidat aux Législatives d’Avril-Mai 2020. Mais ses vœux ne seront pas exhaussés par Allah (SWT) alors qu’il avait toutes les chances de remporter ces élections. Puisque, contre toute attente, Djibi, victime de machinerie politico-judiciaire, verra sa candidature injustement disqualifiée par la Cour Constitutionnelle dirigée par la juge Manassa Dagnioko. Ce qui freina ses ambitions politiques.

Toutefois, l’enfant prodige de Karan n’en avait pas fait un drame. Car il accepta sereinement et positivement le coup du sort à lui réservé. Il continua alors de poursuivre ses innombrables œuvres sociales qu’il avait projetées pour Kangaba, Karan et l’ensemble du Mandé. Mais la faucheuse lui arracha brutalement des siens à la suite d’une courte maladie le 25 novembre 2020. Que son âme repose en paix! Amen!

