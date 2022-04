La Fondation Orange Mali a présenté le mercredi, 13 avril dernier, à l’hôtel Radisson Collection, le bilan de son exercice 2021. C’était sous la présidence de Mme Coulibaly Hawa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali, accompagné de Mme Fatima Touré, responsable chargée du projet numérique et de la communication de la FOM, en présence d’un parterre de journalistes et autres partenaires.

Dans la présentation du bilan de Mme Fatima Touré, il ressort qu’au cours de l’année 2021, malgré la situation sanitaire difficile, la Fondation a accompagné les efforts de l’Etat malien et des partenaires sociaux dans différents domaines. C’est ainsi que 65 projets ont été financés par la Fondation pour un budget de plus de 700 millions.

Santé: La Fondation Orange Mali, selon ses responsables reste un acteur majeur de la santé au Mali, comme en témoignent les nombreuses actions: 121 000 000 FCFA pour l’achat d’équipements médicaux pour relever la qualité du plateau sanitaire malien.

En partenariat avec la Société malienne d’ORL, la Fondation a soutenu une campagne de dépistage gratuite de la surdité au profit des élèves souffrant de déficience auditive dans 2 écoles spécialisées à Niamakoro et Hippodrome.

Ainsi que le soutien à l’Amicale des femmes d’Orange Mali pour son projet Week-end 70 de lutte contre le cancer du col de l’utérus. A cet effet, 455 000 femmes ont dépistées avec un taux de couverture de 60%. Plus de 10 000 femmes ont été prises en charge et plus de 5 000 femmes soignées pour d’autres types d’infections. Plus de 250 millions de FCFA ont été investis sur 4 ans.

Le soutien au centre de chirurgie cardiaque Festoc de l’hôpital Mère-enfant du Luxembourg à travers l’ONG « la Chaîne de l’Espoir”. A cet effet, la Fondation a pris en charge la chirurgie cardiaque de 8 enfants malades du cœur et de 2 autres victimes de sténose et réhabilité le système de purification d’eau du centre.

L’appui de la Fondation Orange Mali à la 17éme édition de la caravane ophtalmologique en partenariat avec le Programme National de Lutte contre la Cécité (PNLC) et le Conseil National des Personnes Agées (CNPAM). La caravane a sillonné cette année les localités de Tombouctou, Baroueli, Sagabari et le District de Bamako où la cloture a eu lieu.

Au cours de cette caravane, 5 067 consultations et 662 chirurgies de la cataracte ont été réalisées pour un coût global de vingt-six millions francs CFA. Ce budget a permis d’acquérir également un nouveau microscope opératoire.

Aménagement de la cour du Centre national de lutte contre le diabète de Bamako. Au terme des travaux, l’accès au centre est devenu plus facile aussi bien pour les patients que pour le corps médical.

La Fondation a également remis 10 lits d’hospitalisation pour renforcer les capacités d’accueil des malades, le tout pour un budget de plus de 17 millions de ECFA.

Éducation: L’éducation numérique, selon les responsables de la FOM, est au cœur de leurs activités. A travers cette politique, ils souhaitent participer à la réduction de la fracture numérique au Mali. Ainsi, ils ont réalisé entre autres:

Le déploiement de 85 écoles numériques au profit de 40 000 élèves à travers le pays, 40 autres sont en cours de déploiement. Le déploiement de 10 maisons digitales : plus de 1 000 femmes ont bénéficié du programme – Six maisons digitales ont bénéficié de financements de la Fondation Orange Groupe (Coupe, couture pour Kayes, Mopti et Kati, la saponification pour Bougouni et droite et le maraichage pour Ségou).

La construction du 10 projet village Orange à Sien Marka dans le cercle de San : 3 salles de classe, un bureau, un centre de santé entièrement équipés, un point d’eau, un magasin, des blocs de latrines pour filles et garçons.

Solidarité : ”La solidarité, un moyen de renforcement de la paix, de la cohésion sociale et d’atténuation des effets de la Covid-19” était le thème de la 26ème édition de la Journée de la solidarité à l’endroit des couches les plus démunies pour un budget global de près de 200 000 000 F CFA.

Soutien au ministère de la Promotion de la Femme de l’Entant et de la Famille à hauteur de 5 000 000 FCFA pour la prise en charge de la mère des nonuplés.

Culture : A la Fondation Orange, on est convaincu que la culture permet de réduire la fracture sociale et créer des emplois. A cet effet, elle a soutenu différentes manifestations culturelles parmi lesquelles on peut retenir, entre autres : l’émission Weltaaré d’Africable Télévision; la troisième édition du Festival ARTS-FEMMES, la sixième édition de la Foire aux manuscrits, le Festival Didadi de Bougouni, le Festival international de Do, les Journées théâtrales Guimba national et le Fescauri à Siby.

AMTouré

