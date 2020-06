Gestion administrative : le CNJ doté d’importants matériels de travail par la primature

En vue de relancer les activités administratives et de renforcer ses capacités à répondre aux attentes des jeunes du Mali, le Conseil national de la jeunesse a été doté par d’importants d’outils de travail.

La dotation par la primature est composée : d’un véhicule de liaison de marque RAV4, des ordinateurs, des matériels informatiques et mobiliers et deux climatiseurs. Ces matériels ont été répartis entre les différents démembrements du Conseil national de la jeunesse. C’est la première fois depuis la création de cette association de jeunesse d’obtenir un important équipement de travail de la part de l’Etat.

Les anciens présidents du CNJ, Bakary Woyo Doumbia et Souleymane Satigui Sidibé, présents à la réception de matériels n’ont pas tari d’éloges au geste du gouvernement.

« Le conseil est la légitimité de la jeunesse. Il doit servir les jeunes et non se servir. Utilisez bien les matériels pour la cause la jeunesse », a conseillé Barry Woyo Doumbia, premier président du CNJ. Le représentant de la direction nationale de la jeunesse a, pour sa part, loué la maturité de la faîtière des jeunes en ajoutant qu’elle a fait ses preuves dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Le président actuel du CNJ, Amadou Diallo, a réaffirmé son engagement à travailler pour le devenir de la jeunesse malienne

« Ce soir avec l’aide de la primature nous renforçons les associations et les fédérations de jeunes avec les mobiliers de bureaux et informatiques pour qu’elles jouent leur rôle de coordination », a déclaré le président du CNJ, ajoutant que son bureau œuvrera pour rendre à cette association ses lettres de noblesse, serviable et crédible devant le peuple.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

