Migration dans l’espace CEDEAO : Un Réseau de journalistes voit le jour afin de mieux sensibiliser les candidats

La question migratoire est un véritable casse-tête pour les Etats de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avec son long lot de conséquences incalculables. Dans le but de poser un diagnostic pertinent et de mieux sensibiliser les futurs candidats sur les contours de la question migratoire, le Réseau des Journalistes sur la Migration et la Libre Circulation des personnes dans l’espace CEDEAO voit le jour.

Les routes migratoires sont semées d’embuches. Cette impraticabilité est perceptible à tout point de vue eu égard l’état de vulnérabilité dans lequel vivent les migrants au quotidien. Les raisons qui poussent les jeunes africains à ficeler les bagages pour essayer de braver le Sahara et les fils de fer barbelés des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ainsi que d’autres portes d’entrées sur le territoire européen sont multiples, mais une bonne sensibilisation peut venir à bout d’eux et leur permettre de voir la réalité qu’ils ignorent le plus souvent. C’est dans ce cadre que ce réseau a été mis en place avec comme président Abdoul Momini Bokoum. Le Mali est au cœur des enjeux migratoires, et pendant ces dernières années, notre pays a été durablement frappé par de nombreux cas d’expulsion et de rapatriement et des morts sur les routes migratoires. La réponse la plus crédible aux défis migratoires consiste à travailler en synergie dans une vision commune et dans la responsabilité partagée. Le jeune réseau jouera pleinement sa partition dans cette lutte pour inverser la tendance.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :