Le Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique du Mali (FAIC) a tenu son 5ème conseil d’administration, le jeudi 07 avril 2022 dans ses locaux à Magnambougou Faso Kanu, sous la présidence de la représentante du ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme Diarrah Sanogo. Elle avait à ses côtés, les administrateurs et le directeur du FAIC, Bréma Moussa Koné. La représentante du ministre de l’artisanat, Diarrah Sanogo, a dévoilé les projets réalisés par la structure en faveur de l’épanouissement du cinéma malien

La représentante du ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, Diarrah Sanogo, a entamé ses propos en dévoilant les pertinents projets réalisés par le FAIC en faveur de l’épanouissement du cinéma malien, à savoir la série de formations en collaboration avec Canal+ relative aux projets de production de séries télévisées ; la participation du FAIC à des activités sur le plan national et international pour le rayonnement de l’industrie cinématographique malien etc.

Diarrah Sanogo a signalé que l’arbre ne doit pas cacher la forêt et qu’en dépit de ces performances et des contraintes liées aux crises sécuritaire et sanitaire, de réels défis se présentent au FAIC. Elle a indiqué qu’au cours de cette session, les travaux porteront sur l’examen et l’adoption du compte rendu de la 4ème session ordinaire ; l’examen et l’adoption du bilan consolidé des activités 2021 ; l’examen et l’adoption du projet du programme d’activités 2022 ; l’examen et l’adoption du projet de budget 2022 etc. Elle a remercié tous les partenaires du fonds d’appui à l’industrie cinématographique dont le soutien a permis de réaliser les objectifs de l’année 2021. Elle a aussi invité les partenaires à être mobilisés auprès de la structure.

La représentante du ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme a dévoilé que le projet de budget 2022 du FAIC est estimé à plus de 200 millions de FCFA. Diarrah Sanogo a loué le combat du président du fonds d’appui à l’industrie cinématographique et ses camarades en faveur de l’industrie cinématographique malien, tout en les rassurant que l’accompagnement de son département ne fera jamais défaut.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :