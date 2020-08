Injustice : Yaya Cissé en grève de la faim, les autorités Maliennes et Mauritaniennes sont interpelées

En prison depuis plus de 8 ans sans preuve, Yaya Cissé est victime d’un cas d’erreur judiciaire. En effet, il est accusé d’avoir pris part physiquement à un meurtre sur le sol Mauritanien. Pourtant, le jour indiqué comme étant celui du meurtre, Yaya était à Bamako. Il dispose donc de toutes les preuves de son innocence. Il s’agit notamment des cachets sur son passeport, tant au Mali qu’en Mauritanie ; De son billet d’avion ; Des compagnons de voyages ; Des personnes rencontrés lors de son séjours à Bamako…

Malgré l’existence des preuves de son innocence, qui d’ailleurs ont été mis à la disposition des autorités des 2 pays, M. Yaya Cissé reste quatre muré et cela, depuis bientôt 9 ans. Du coup, pour manifester son mécontentement et en espérant toucher le cœur des plus hautes autorités Malienne et Mauritanienne, il vient d’entamer une grève de la faim à partir de ce lundi 17 aout 2020.

Selon notre compatriote, tout au long de son séjour carcéral, le président de la CNDH, M. AguibouBouaré demeure l’autorité qui a prouvé son désir d’établir la vérité. Ce dernier, n’a pas hésité de parcourir 1300 km pour partir s’enquérir de sa version des faits et de lui promettre son soutien dans la mesure du possible. Pourtant, au même moment, le ministère des affaires étrangères et celui des maliens de l’extérieur, l’Ambassade, le Consulat, le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieure de Habib Sylla et le CSDM de Chérif Haidara brillent par leur silence.

Toutefois, Yaya jure sur l’honneur, qu’il n’est ni de près ni de loin responsable de ce dont on l’accuse. Et demande l’implication de tout un chacun, afin que justice soit rendu et qu’il puisse enfin retrouver les siens.

Selon des témoignages reçus, Yaya Cissé était un homme très actif et engagé en faveur des maliens vivants en Mauritanie. Aussi, il jouait un rôle très capital dans la lutte contre l’immigration clandestine à travers son association ‘’Yêrêko’’.

Correspondance particulière

