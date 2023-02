INPS : De belles perspectives pour 2023 !

Les grands chantiers lancés par le Directeur Général de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY (OKC). Après une année d’observation, le Directeur Général Ousmane Karim COULIBALY et ses collaborateurs amorcent les grands chantiers pour la redynamisation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) au bénéfice des assurés. Le capital humain est au cœur de cette refonte de l’Institut.

Nommé à la tête de l’INPS en octobre 2021, Ousmane Karim COULIBALY, après une année et quatre mois d’observation des services et des agents, lance les grands chantiers pour le renouveau de l’Institut, espoir des millions de Maliens. Pour arriver là, le DG a entrepris plusieurs rencontres au sein de la haute sphère de l’INPS et effectué plusieurs visites régionales sans oublier les consignes du Conseil d’Administration.

Ainsi après les départs à la retraite, le DG M. COULIBALY, Inspecteur principal de sécurité sociale, technocrate, doté d’une expérience inégalée, a procédé à un grand ménage pour combler les vides au sein des services. Pour conduire les belles perspectives 2023 de l’Institut, une équipe forte a vu le jour en début janvier.

Des hommes pétris de plusieurs années d’expériences au sein de la boîte et sans reproche, ont été choisis pour conduire les nouveaux projets devant conduire au renouveau de l’INPS au service des assurés. Au cœur des grands chantiers, figurent, la relance de la télé-déclaration, la réhabilitation des centres de santé existants, la construction des centres de santé ultra moderne, la lutte contre la fraude (contrôle physique lancé depuis 2022), l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents au cœur de ce plan stratégique.

LE CAPITAL HUMAIN AU CŒUR DES PLANS STRATÉGIQUES.

Dans le cadre de la transformation de l’INPS, le Directeur Général a mis un accent particulier sur le développement des ressources humaines entraînant une refonte totale de la Direction des ressources humaines (DRH). Cette refonte de l’Institut verra la mise en place d’un dispositif de gestion de carrière et de relève, la mise en place également d’un système d’informations des ressources humaines et d’un système d’évaluation par performance pour répondre aux préoccupations de certains agents et des comités syndicaux.

PERSPECTIVES 2023

Pour l’exercice 2023, le DG Coulibaly exhorte les agents à rester mobilisés pour renforcer les acquis. Pour ce faire, il a invité les uns et les autres à maintenir la cohésion sociale et professionnelle, le secret professionnel autour de l’objectif commun. Parmi les grandes innovations en 2023, le DG a annoncé le démarrage d’une vaste opération de recouvrement auprès des entreprises partenaires pour renflouer les caisses de l’Institut en vue de faire face aux défis actuels. Une consigne venant du Conseil d’Administration qui constate avec amertume le refus de certains partenaires de payer les cotisations de leurs personnels qui se voient suspendre les droits. Le DG COULIBALY lors de sa visite à Ségou a eu à rappeler ce défi. La lutte contre la fraude va se poursuivre, sans relâche.

Plusieurs projets phares sont aussi annoncés du côté de l’INPS. Cependant, il a sensibilisé les partenaires à adhérer à ce projet pour le bien-être des assurés.

À cela s’ajoute, l’enrôlement de nouveaux assurés pour étoffer les recettes. Les objectifs de l’exercice2023, soumis par le Conseil d’Administration, sont estimés en recettes à 245813 694 415 FCFA contre 240 174 207 743 en 2022, soit une augmentation de 2,35%. Un vrai challenge. Pour ce faire, le DG compte sur l’adhésion et l’implication de l’ensemble des travailleurs pour l’atteinte des objectifs2023, qui aboutira, selon lui, à une restructuration inéluctable pour réaliser l’Organisme de prévoyance social du futur avec le soutien du département de tutelle.

SUR LES TRACES DES GRANDS COMMIS DE L’ETAT

Ousmane Karim Coulibaly DG de l’Institut National de Prévoyance Sociale

Il a été récemment décoré par les plus hautes autorités de la transition de la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mali. Mais alors qui dit mieux!

Le serpent de mer de la désinformation et de la manipulation de l’opinion refait à nouveau surface, mais pour y assouvir quel sombre dessein.

« Il faut commencer par collectionner des pierres, c’est le début d’un piédestal » écrivions-nous au lendemain de sa nomination très méritée au poste de Directeur Général de cette mégastructure sociale qui emploie au bas mot des centaines de travailleurs. Quelques mois après cette brillante promotion qui boucle ainsi plusieurs années de service, il continue encore de faire l’objet d’une campagne permanente de dénigrement, qui ont surtout pour but malsain de saper son merveilleux bilan à la tête de l’INPS. Mais ceux qui ont décerné le fameux sésame, à savoir la médaille de Chevalier de l’Ordre National savent ce qu’ils font et ne se laisseront pas distraire, par des articles de presse téléguidés ou commandités par des agents internes toujours prêts à distiller toutes sortes de vilenies pour détruire une réputation solidement établie.

Le DG Ousmane K Coulibaly loué pour ses compétences et son intelligence a brillamment gravi tous les échelons de promotion au cours de sa longue et riche carrière accomplie à l’INPS. Nous reviendrons plus largement dans la version numérique du Phénix de cette semaine. Affaire à suivre

Bakary CAMARA, Journaliste.

