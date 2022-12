La campagne d’Integrity Icon Mali 2022 d’Accountabilty se poursuit, ce jour mardi 06 décembre, les membres d’Accountability était face à la presse pour échanger sur le déroulement de la dite campagne et de présenter le portrait des finalistes.

Lancée en août dernier, l’édition 2022 de la célébration de l’intégrité dans l’administration malienne projet piloté par Accountability lab Mali à travers son événement intitulé Integrity Icon se poursuit. Et la campagne menée dont la finalité est de désigner l’homme ou la femme la plus intègre de l’année continue à travers les canaux mis en actif à cet effet. Pour éclairer la lanterne du public sur le déroulement de ladite campagne la direction d’Accountability a rencontré la presse. Selon la directrice pays d’Accountabilyty Mali, Doussouba Konaté, la campagne se déroule dans de bonne condition nonobstant les difficultés liées aux réalités du terrain. Une campagne à laquelle elle invite l’ensemble des populations à s’y intéresser. Mme Doussouba Konaté a également profité de cette rencontre pour rappeler les objectifs de l’événement c’est à dire identifier et de célébrer les fonctionnaires de l’administration publique qui se sont fait remarquer par leur honnêteté, intégrité et leur professionnalisme. Toute chose qui contribue à la bonne gouvernance et sert d’exemple futures générations.

Pour la finale, il ne reste plus que quatre candidats : Mme Kankou Sangaré, présidente du Tribunal de Grande Instance de Ségou ; M. Abdoulate Coulibaly, inspecteur des Douanes résident à Kayes ; Mme Marie Claire Dembélé, Chargée de la liaision Recherce –Vulgarisation Agricole ; et M. Hamidou Doumbia Inspecteur des Services Économiques. Parmi ces 4 commis réputés pour leur professionnalisme et intégrité, un sera élu l’Homme de l’année. Une gratification pour les efforts consentis à la probité.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

