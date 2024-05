Le mercredi 15 Mai 2024, le Stade Vincent Traoré de Kati a servi de cadre à la cérémonie commémorative de la 31è édition de la Journée internationale de la famille autour du thème national : «invertir dans la famille, c’est construire l’avenir».

Sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr. Coulibaly Mariam Maïga, accompagnée de ses collègue du Transport Dembélé Madina Sissoko et de la Refondation de l’Etat, Ibrahima Ikhassa Maïga, la Journée internationale de la famille a mobilisé à Kati les autorités politiques, administratives et coutumières, les associations féminines, Ong, les regroupements féminins et de nombreuses femmes de la ville garnison et environs.

Ainsi, après les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartiers, Tiècoura Koné et de Zanga Daou de la Mairie, qui ont remercié les autorités sur le choix porté sur Kati pour cette journée, ce fut une demi-heure de causerie-débats autour du thème : «la famille malienne d’hier et d’aujourd’hui : le rôle de la famille dans la consolidation de la paix» par les représentants du Recotrade, notamment Ben Chérif Diabaté, de la société civile de Kati et de Mme Diabaté Fatoumata Diombana, la célèbre conseillère conjugale de la Radio Klédu. Tous ont évoqué l’importance de la femme dans une famille et son rôle dans la consolidation de la paix dans le pays.

Le ministre Ikhassa Maïga, dira que le thème « Investir dans la famille, c’est construire l’avenir» cadre parfaitement avec les réformes en cours pour relever les nombreux défis auxquels nous faisons face. Il soulignera ensuite que la Famille occupe une place centrale dans l’action des Autorités de la Transition, résolument inscrites dans la vision de la Refondation telle que voulue par le Peuple malien. « C’est dans ce cadre que le gouvernement de la Transition sous le leadership de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, a approuvé le document portant Programme National d’Education aux Valeurs (Pnev). Il vise à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques.», a-t-il déclaré. Éduquer aux valeurs, a-t-il rappelé, est une responsabilité́ que se partagent la famille, l’école, les médias et toutes les institutions assurant des missions d’éducation, de formation culturelle et d’encadrement.



Dans son discours, la Cheffe du département de la Promotion Féminine, de l’Enfant et de la Famille, après avoir manifesté sa joie de la mobilisation par les populations de Kati, notamment les femmes, a déclaré : «un lien avec ce thème international, qui est ‘’ Embrasser la diversité, c’est renforcer la famille’’, le Mali a retenu comme thème ‘’Investir dans la famille, c’est construire l’avenir’’. Ce thème est une invite à toutes les composantes de la famille, à toutes les sphères de décisions, autorités administratives et politiques, leaders communautaires, chefs de famille, adultes et jeunes, hommes et femmes, filles et garçons, parents à mutualiser davantage leurs diverses ressources matérielles et immatérielles pour développer un capital humain au service de la famille modèle, de l’épanouissement et du bien-être de la famille.»

En effet, investir dans la famille, a noté Dr. Maïga, devient une impérieuse nécessité pour revaloriser les fonctions socialisantes, humaines et économiques, les relations et les ressources humaines au sein de la famille, dans la communauté et dans la société. La promotion de la famille demeure une priorité constante inscrite dans la vision politique des plus hautes autorités de notre pays. L’expression de cette volonté politique affichée se traduit par les politiques et les textes de lois adoptés au niveau national.

Moussa Diarra

